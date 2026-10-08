Credencial de PAMI: cómo se usa y cuáles son los 4 formatos válidos en 2026

La credencial del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es el documento que permite a los afiliados acceder a todos los servicios y prestaciones. En 2026, existen 4 formatos vigentes con la misma validez, según detalla la obra social para los jubilados y pensionados.

Con los mismos, se podrá retirar medicamentos en las farmacias adheridas, solicitar turnos en agencia, validar turnos con especialistas, hacer trámites web y de manera presencial. ¿Cómo se usa? Presentando la credencial a la hora de acceder a la prestación.

En este marco, es importante remarcar que la credencial digital no es obligatoria para acceder a las prestaciones de PAMI, es decir, ningún profesional de la salud puede negarle la atención a un afiliado, así como tampoco se puede denegar la entrega de medicamentos o el acceso a prestaciones por no tener instalada la aplicación.

Cuáles son las 4 credenciales válidas de PAMI en 2026

Según PAMI, estos son los formatos válidos para recibir atención y retirar medicamentos:

Digital: se consulta desde la app Mi PAMI , sin necesidad de imprimirla.

Provisoria con QR: se descarga desde la web oficial de PAMI y se imprime.

Provisoria ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión de las Agencias y las Unidades de Gestión Local (UGL) .

Plástica: ya no se distribuye, pero sigue siendo válida para todas tus gestiones.

En cambio, la provisoria sin código QR y la credencial anterior dejaron de tener validez. En otras palabras, si la credencial provisoria no tiene QR, se debe volver a descargarla.

Por otra parte, la credencial provisoria no tiene vencimiento. Se puede descargar, imprimir y utilizar en cualquier momento, con la misma validez que la plástica o la digital.

Credencial de PAMI: cómo se usa y cuáles son los 4 formatos válidos en 2026 IA Gemini

En este contexto, si el afiliado todavía conserva la credencial plástica, no hace falta que la modifique. Mientras esté en buen estado, se puede seguir utilizando sin inconvenientes.

Qué pasa si se pierde la credencial física

Si el afiliado pierde la credencial plástica o quiere una nueva, PAMI ya no entrega credenciales físicas.

En este marco, se puede resolver solicitando una de las otras 3 credenciales válidas: provisoria con QR, provisoria ticket o credencial digital.

La elección quedará en manos de cada afiliado para su comodidad: si la persona no utiliza el teléfono celular para este tipo de gestiones, contará con la provisoria impresa que cumple la misma función. Solo bastará con presentar una sola credencial en el momento de acceder a la prestación.