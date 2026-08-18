Colocar sal gruesa alrededor del inodoro es un truco casero que volvió a ganar popularidad en redes sociales y que muchas personas incorporan a la rutina de limpieza del baño.

La sal gruesa puede ayudar a absorber humedad y a mantener más seca una zona donde suelen acumularse gotas de agua, restos de suciedad y malos olores.

No se trata de una solución capaz de reemplazar la limpieza y desinfección del baño. Sin embargo, utilizada correctamente, puede funcionar como un recurso sencillo para complementar la higiene cotidiana.

El truco casero que muchos usan para mantener más seco el baño

La idea consiste en colocar una pequeña cantidad de sal gruesa alrededor de la base del inodoro, sobre el piso previamente limpio y seco. El objetivo principal es aprovechar una característica conocida de la sal: su capacidad para captar humedad del ambiente.

Esto puede resultar especialmente útil en espacios donde el piso permanece húmedo durante varias horas después de bañarse o limpiarse. La acumulación constante de humedad puede favorecer la aparición de manchas, suciedad y olores desagradables.

De todos modos, la sal no debe considerarse un producto desinfectante. Para eliminar microorganismos y limpiar correctamente el inodoro y el piso, es necesario utilizar productos de limpieza adecuados y mantener una rutina de higiene.

Sal gruesa alrededor del inodoro: el sencillo truco casero que ayuda a absorber la humedad, mantener el piso más seco y reducir los malos olores del baño.

Por qué la sal gruesa puede ayudar con la humedad y los malos olores

Una de las razones por las que este método se volvió popular es que la sal es higroscópica, es decir, puede atraer y retener parte del agua presente en el entorno.

Por eso, cuando se coloca una pequeña cantidad sobre una superficie seca, puede absorber humedad con el paso del tiempo. En un baño, esto puede ayudar a reducir la sensación de piso húmedo en zonas puntuales.

Además, mantener el área seca puede contribuir indirectamente a controlar algunos olores. La humedad favorece la permanencia de determinados residuos y genera un ambiente más propicio para la proliferación de microorganismos. Por eso, reducirla forma parte de una buena rutina de mantenimiento.

La efectividad, sin embargo, es limitada: la sal no elimina por sí sola las fuentes de humedad ni reemplaza la ventilación.

Cómo colocarla alrededor del inodoro sin dañar el piso

Si se quiere probar este truco casero, lo más recomendable es hacerlo de manera sencilla y sin dejar la sal durante demasiado tiempo.

Primero hay que limpiar el piso y retirar cualquier resto de suciedad. Después, se debe secar completamente la superficie y colocar una cantidad moderada de sal gruesa alrededor de la base del inodoro .

La sal puede dejarse durante un período corto y luego retirarse. Si absorbió humedad o se apelmazó, conviene reemplazarla.

También es importante evitar dejarla permanentemente sobre determinados pisos, especialmente si se trata de materiales delicados o superficies que puedan verse afectadas por residuos salinos. Una vez terminado el procedimiento, lo mejor es retirar los restos y limpiar el área con el producto apropiado.