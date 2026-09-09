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Un histórico comercio con 99 años de trayectoria ininterrumpida anunció el cierre definitivo de sus puertas a menos de 365 días de cumplir un siglo de actividad y vuelve a ser un golpe para la industria textil.

Se trata de La Estrella, un emblemático local especializado en la confección y venta de ropa para hombres, niños y uniformes escolares. Ubicada en la céntrica peatonal Junín de la ciudad de Corrientes, la firma dejará de operar de forma permanente en los próximos días.

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El impacto social de la medida profundiza la preocupación en el centro de la capital provincial, donde se multiplica la persiana baja de emprendimientos locales.

Cierra uno de los locales históricos de Corrientes

La confirmación del cierre de persiana preocupó al sector de indumentaria. Eduardo Acosta, empleado con 29 años de antigüedad en la firma, resumió la desolación que invade al corredor comercial:

“Nunca vi a la Junín así, con esta cantidad de locales vacíos. La peatonal está muy triste”, expresó en diálogo con la prensa local al analizar la baja en las ventas y la ola de desvinculaciones en la zona.

Cierre definitivo.
Cierre definitivo.

Respecto a la salida de la firma, el trabajador rescató que la desvinculación se está dando en buenos términos con los propietarios: “Acá somos como una familia; siempre hubo cordialidad a lo largo de estos 29 años”, señaló.

Despidos y cierre de la industria

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Corrientes manifestaron una fuerte alerta por la pérdida progresiva de puestos de trabajo en la región.

El gremio advirtió por el incremento de la modalidad de “despidos hormiga”: un goteo constante y diario de cesantías que no llega a generar grandes protestas, pero vacía la masa salarial local.

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El panorama coincide con el preocupante informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que reveló una caída interanual del 15,9% en el sector y un retroceso acumulado del 24,4% en el primer semestre.

Mientras los comercios tradicionales de producción nacional cierran sus puertas tras casi cien años, el corredor céntrico comienza a ser ocupado principalmente por locales de productos importados.