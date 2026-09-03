Un joven de 21 años sufrió un insólito accidente en la puerta del Hospital Cullen de la provincia de Santa Fe. El paciente había permanecido varios días internado tras padecer una grave fractura de fémur. Luego, los médicos completaron la cirugía con éxito y firmaron el alta médica para que regresara a su casa.

El muchacho salió a la vereda en silla de ruedas junto a un amigo para esperar el transporte. Ambos aguardaban en el ingreso a la guardia cuando ocurrió una maniobra inesperada del tránsito. Un patrullero policial avanzó de golpe hacia la entrada y terminó embistiendo directamente al paciente.

¿Cómo fue el accidente del recién operado y el patrullero?

La camioneta fuera de control aplastó la silla de ruedas y chocó contra las escaleras. El joven alcanzó a tirarse hacia un costado para evitar quedar atrapado bajo la carrocería. Los médicos debieron ingresarlo, nuevamente, esta vez de urgencia al quirófano.

El impacto quebró el clavo de metal que le habían colocado un día antes en la pierna. Así, la nueva lesión obligó a los cirujanos a reprogramar una inmediata intervención en el hueso. De esta forma, el afectado se tuvo que realizar dos cirugías por distintos hechos desafortunados.

Testigos en el lugar relataron el momento de pánico que vivieron los transeúntes presentes. Por su parte, las autoridades de la guardia asistieron a los involucrados y confirmaron que están fuera de peligro.

El hospital donde el patrullero pisó al joven.

¿Por qué el patrullero terminó atropellando al joven?

El móvil policial estaba en el área por un operativo vinculado a peleas entre cuidacoches. En ese momento, una ambulancia con código rojo llegó a la guardia a alta velocidad. El chofer intentó mover la unidad rápidamente para liberar el paso a los médicos.

El oficial a cargo del patrullero perdió el dominio de la camioneta durante la aceleración, subió a la vereda de golpe y avanzó directo hacia la puerta de ingreso. La maniobra terminó con el choque violento contra el edificio y los heridos asistidos.

La fiscalía abrió una causa para investigar las causas exactas del siniestro vial dentro del predio. Peritos especializados analizan las cámaras de seguridad para determinar si existió una falla mecánica. La víctima aguarda una nueva operación internado en el mismo centro de salud público.