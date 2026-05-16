Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 16 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7547 (Muerto) y las letras son: H T X Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 16 de mayo. A la cabeza salió el número 7878 - Ramera. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de etapas, duelo o la necesidad de soltar el pasado. También puede reflejar nostalgia, culpa o asuntos pendientes. Si el muerto aparece en paz, sugiere aceptación y guía interior; si genera angustia, apunta a miedo al cambio o a una pérdida reciente. Tus emociones y el contexto del sueño orientan la interpretación. Soñar con una “ramera” suele reflejar tensiones entre deseo y juicio moral, sensación de culpa o la idea de vínculos vistos como transaccionales. Según el contexto, también puede señalar necesidad de límites, autoafirmación y cuidado personal, o revisar creencias sobre el valor propio y la intimidad.