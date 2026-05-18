El régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, creado por el Gobierno en el marco de su plan para movilizar los ahorros informales de los argentinos, habilita a ciertos contribuyentes a usar los llamados dólares del colchón sin consecuencias fiscales. La clave de este nuevo instrumento de ARCA está en que solo quienes adhieran a este esquema —y no todos pueden hacerlo— quedan habilitados para exteriorizar esos fondos y emplearlos libremente, siempre que su origen sea lícito y que, de ahí en más, comiencen a tributar correctamente. El tributarista César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó los alcances del mecanismo: “Los que entren al régimen simplificado de Ganancias son los únicos que pueden usar los dólares del colchón sin consecuencia fiscal, en la medida en que de acá en más empiecen a pagar bien sus impuestos”, sintetizó en una entrevista en Radio Nacional. Uno de los principales atractivos del nuevo régimen es la simplificación de la declaración jurada. A diferencia del esquema general, en el que el contribuyente debe detallar su patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio, justificar las variaciones patrimoniales y exponer los montos consumidos según su nivel de vida, en el régimen simplificado solo se declaran ingresos y gastos. “No hay que exponer ni indicar movimientos patrimoniales ni tampoco montos consumidos de acuerdo al nivel de vida. Es muy sintética la declaración respecto de los que quedan en el régimen general”, explicó Litvin. Esta reducción en la carga informativa a ARCA es, precisamente, lo que abre la puerta al uso de los dólares guardados fuera del sistema formal: al no cruzarse el patrimonio con el consumo, el fisco pierde la principal herramienta para detectar inconsistencias entre lo que una persona gana y lo que gasta. Más allá de la simplificación administrativa, Litvin destacó dos beneficios de fondo para quienes adhieran al régimen y comiencen a tributar correctamente desde el ejercicio 2025: el efecto liberatorio del pago y lo que denominó “tapón fiscal hacia atrás”. “Si se empieza a pagar bien a partir del ejercicio 2025, eso tiene un efecto liberatorio. ARCA no podrá fiscalizar ese período si está bien declarado”, explicó. Y añadió: “Además genera un tapón fiscal hacia atrás. Se presume que el contribuyente, más allá de cualquier picardía juvenil que haya cometido en los últimos años, son buenas las declaraciones juradas presentadas y el pago realizado”. En ese sentido, el tributarista trazó una comparación directa con los blanqueos de capitales. “Es muy importante y ahí es donde se asemeja mucho a un blanqueo”, señaló, aunque aclaró que el mecanismo tiene sus propias características y limitaciones. No todos los contribuyentes de Ganancias están habilitados para sumarse al régimen simplificado. Litvin fue preciso al detallar los requisitos: pueden acceder quienes no hayan superado ingresos totales de $ 1.000 millones ni un patrimonio de $ 10.000 millones en cada uno de los tres años anteriores al período fiscal base (en este caso, 2022, 2023 y 2024), y que además no estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales. Para quienes califiquen y se adhieran, el régimen habilita el uso de dólares no declarados provenientes de actividades lícitas. Litvin fue enfático en este punto: el origen de los fondos no puede ser el narcotráfico, la corrupción ni ninguna otra actividad ilegal. Solo se trata de quienes tengan ahorros informales que no pasaron por el sistema impositivo. ¿Cómo se usan? En la mayoría de los casos, el dinero debe pasar por el sistema bancario. “Para usarlos hay que bancarizarlos, salvo que se compren inmuebles”, aclaró el tributarista. Si la operación involucra la adquisición de un inmueble, no es requisito depositar previamente los billetes en una cuenta. Pero si se trata de inversiones financieras, compra de autos u otro tipo de operaciones, el dinero debe ingresar al circuito bancario, ya sea depositándolo en la cuenta propia o directamente en la del vendedor o concesionaria. “Si uno quiere invertir en la bolsa, tiene que bancarizar ese dinero. Si quiere comprar un auto, como mínimo tendrá que depositarlo en su cuenta primero, aclarando que es del régimen simplificado, o depositarlo en la cuenta de la concesionaria de autos”, detalló. Uno de los interrogantes que planea sobre el régimen es qué ocurriría si en el futuro asume un gobierno con mayor presión fiscal. Litvin no eludió la pregunta. Explicó que el tapón fiscal y el efecto liberatorio del pago están garantizados por la letra de la ley y no pueden ser retroactivamente cuestionados, pero que el patrimonio exteriorizado —los dólares que salen del colchón y quedan visibles— sí podría quedar sujeto a mayores impuestos en el futuro. “Si cambia el gobierno y vuelve un gobierno con más voracidad fiscal, es posible que sobre lo que esté exteriorizando en dólares del colchón pague más impuestos a los bienes personales, o algún impuesto le van a encontrar. Pero todo lo que es tapón fiscal y el efecto liberatorio del pago, ninguna consecuencia sobre los dólares que usaron, eso está asegurado”, aclaró. A través de la Resolución General 5704/2025, ARCA puso en marcha el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La medida responde al Decreto 353/2025 y está disponible desde el 1° de junio de 2025 para declaraciones correspondientes al período fiscal 2025. De esa manera, el nuevo régimen representa una oportunidad para regularizar activos sin costo y sin tope, siempre que los fondos sean utilizados para adquirir bienes registrables o financiar consumos dentro del país. El plazo para presentar la Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025 vence en junio de 2026, con fecha exacta que varía según la terminación del CUIT de cada contribuyente. Para registrar la opción, el contribuyente debe acceder al servicio “Sistema Registral” y luego a la tarjeta “Ganancias PH Simplificada” hasta el día anterior al primer vencimiento general de la presentación de la declaración jurada del período.