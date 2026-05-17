Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 16 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5962 (Inundación) y las letras son: A C L Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 16 de mayo. A la cabeza salió el número 6632 - Dinero. Soñar con una inundación suele reflejar emociones desbordadas, miedo a perder el control o situaciones que te superan. También puede simbolizar limpieza y renovación: soltar cargas, poner límites y prepararte para un nuevo inicio. Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y abundancia. Indica confianza en tus capacidades y oportunidades próximas. También puede señalar ansiedad por lo económico, miedo a pérdidas o un enfoque material excesivo. El significado depende del contexto y de tus emociones en el sueño.