La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que todos los conductores deben cumplir de manera anual para certificar que su vehículo está en condiciones de circular. Se evalúa el estado general de los automóviles y, por determinación del gobierno porteño, un grupo quedará exento de realizar la gestión en 2026. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció una nueva normativa que especifica qué tipos de vehículos deberán someterse al control obligatorio y cuáles quedarán exentos, con el fin de disminuir la demanda acumulada y aliviar los costos para los propietarios de unidades nuevas o con bajo kilometraje. Durante la VTV, los técnicos examinan el funcionamiento del vehículo y determinan si alguna pieza necesita ser modificada para garantizar que el automóvil no represente un riesgo al circular por las calles. El trámite tiene que realizarse anualmente y es esencial para evitar multas. De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los siguientes vehículos quedan exentos de realizar la Verificación Técnica Vehicular: Es requisito obligatorio que todos los autos mantengan al día la Verificación Técnica Vehicular y efectúen la renovación correspondiente anualmente; sin embargo, existe un grupo de autos que no tiene la obligación de realizarla siempre, siempre que cumplan con los requisitos estipulados. En el caso de los autos y motos cuya antigüedad se encuentre entre los 4 y menos de 7 años y que hayan recorrido menos de 84.000 kilómetros, la vigencia de la próxima verificación se extenderá hasta 2 años. Una vez alcanzados los 7 años de antigüedad o los 84.000 kilómetros recorridos, la vigencia será de hasta 1 año. Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, se establece una normativa que permite a un grupo específico beneficiarse de la exención del pago de la Verificación Técnica Vehicular. A la hora de presentar la solicitud para la actualización de la Verificación Técnica Vehicular, es crucial mostrar una serie de documentos tras obtener el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires: Al asistir a alguna de las dependencias habilitadas para realizar la VTV, es necesario efectuar el pago cuyo comprobante se descarga de manera automática. Si es necesario cambiar alguna pieza del vehículo para su habilitación, se notificará al propietario y, una vez completada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.