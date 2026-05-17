Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 16 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0188 (El Papa) y las letras son: U B K X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 16 de mayo. A la cabeza salió el número 3314 - Borracho. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reafirmar valores morales. También puede señalar influencia de una autoridad, presión por cumplir expectativas o deseo de consejo ante una decisión importante. Soñar con un borracho simboliza pérdida de control y evasión de problemas; señala excesos, límites difusos y miedo al ridículo. Si tú estás ebrio, sugiere culpas y necesidad de moderación. Si otra persona lo está, advierte influencias poco confiables o preocupación por alguien cercano.