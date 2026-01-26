La represa hidroeléctrica más grande de Latinoamérica se destaca por su imponente infraestructura, su enorme capacidad de almacenamiento y su rol clave en el desarrollo energético y productivo de la región.

Con un paredón que supera los 3 kilómetros de extensión , esta obra de ingeniería es considerada una de las más impactantes del continente, no solo por su tamaño, sino también por su importancia estratégica en la gestión del agua, la generación de energía y el riego.

Además de ser una de las represas más extensas de la región , este gigantesco embalse cumple funciones esenciales como el abastecimiento de agua potable, la atenuación de crecidas y la producción de energía hidroeléctrica. Su espejo de agua, que supera las 1000 hectáreas, la convierte también en un polo turístico y recreativo de gran relevancia y por eso, es el orgullo de un país sudamericano.

¿Dónde queda la represa más grande de Latinoamérica?

Esta monumental obra se encuentra en Argentina,más precisamente al norodeste de la provincia de Córdoba, en una región caracterizada por sus paisajes serranos y su fuerte identidad cultural. Se trata del Dique Cruz del Eje, una represa construida sobre el río que le da nombre y que también recibe aportes de los ríos Candelaria, Quilpo y San Marcos .

La construcción de esta represa comenzó en 1940 y finalizó en 1943, consolidándose rápidamente como una de las infraestructuras hídricas más importantes del país. Décadas más tarde, entre 1977 y 1980, fue sometida a un proceso de remodelación para optimizar su funcionamiento y ampliar su vida útil.

Esta represa tiene la pared más grande de la región.

¿Cómo es esta construcción gigante argentina?

El Dique Cruz del Eje posee una altura de 40 metros y un coronamiento de 3,08 kilómetros, lo que le otorga el título de uno de los paredones más largos del continente. Su volumen máximo alcanza los 201 hectómetros cúbicos, mientras que su área a la cota del vertedero supera las 1.090 hectáreas.

Se trata de una represa de tipo mixta, construida con cemente, contrafuertes y materiales sueltos, apoyada sobre una base de granito. Su central hidroeléctrica cuenta con una potencia instalada de 1,7 MW, generando en promedio más de 15.000 MWh por año, lo que la convierte en una pieza clave para el sistema energético regional.

¿Qué hacer en la represa más grande de Latinoamérica?

El entorno del dique ofrece múltiples opciones para quienes buscan naturaleza, aventura o descanso. La pesca deportiva es una de las actividades más populares, con especies como pejerreyes, carpas, bogas y dientudos, que convierten al lugar en un verdadero paraíso para los aficionados.

También se pueden practicar deportes náuticos como kayak, paseos en lancha y navegación recreativa, aprovechando la inmensidad del espejo de agua. Para quienes prefieren actividades más tranquilas, los senderos cercanos permiten realizar caminatas, avistaje de fauna y flora y disfrutar de espacios ideales para picnic y relax, con postales naturales únicas.

Esta represa se ubica en Córdoba, Argentina y es de las más grandes de la región.

Ranking: las represas más grandes del mundo

En todo el planeta, hay represas que se destacan por su tamaño y capacidad. Entre las más imponentes se encuentran las siguientes: