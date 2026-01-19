Tras 7 años de obras, inauguran un aeropuerto internacional en una provincia clave de Argentina

Después de más de dos años sin actividad, una de las obras energéticas más importantes del país está a punto de ponerse en marcha. Se trata de la represa hidroeléctrica Jorge Cepernic–La Barrancosa, ubicada sobre el río Santa Cruz, cuyo reinicio se confirmó tras el ingreso de nuevos fondos provenientes de un crédito internacional con China.

El Gobierno de Santa Cruz informó que ya se concretó el desembolso clave que permite destrabar el proyecto. Del total de U$S 150 millones previstos en esta etapa, ingresaron al país alrededor de U$S 136 millones, mientras que el resto quedó asignado directamente al pago de equipamiento y maquinaria importada desde China.

Reactivan una obra clave en el país e incorporan nuevos puestos de trabajo

Con los recursos ya disponibles, comenzaron las reuniones finales entre las autoridades provinciales, la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo de la obra y la UOCRA para definir el esquema de reincorporación del personal.

El objetivo es iniciar en las próximas semanas el regreso progresivo de unos 1800 trabajadores, con prioridad para la mano de obra local, tal como establece la normativa vigente en Santa Cruz, que exige que al menos el 90% de los empleados tenga domicilio en la provincia.

Desde el Ministerio de Energía santacruceño señalaron que los aspectos administrativos están prácticamente resueltos y que solo restan acuerdos formales para dar inicio a una nueva etapa de ejecución.

Un proyecto estratégico para la provincia y el país

La reactivación de la represa Jorge Cepernic–La Barrancosa es considerada estratégica, tanto por su impacto en el empleo como por su aporte a la matriz energética nacional. Aunque aún no hay una fecha exacta para el reinicio pleno de las tareas, el gobierno provincial aseguró que el regreso de las obras es inminente.

Inauguran represa en Santa Cruz

El impulso definitivo llegó tras una serie de gestiones políticas y diplomáticas que incluyeron contactos directos con las autoridades chinas y con la casa matriz de Gezhouba Group Corporation, principal accionista de la UTE constructora.

En ese marco, se avanzó en los acuerdos necesarios para destrabar el financiamiento, que había quedado frenado desde 2022.

Bancos chinos financian la obra

El proyecto hidroeléctrico se sostiene con un crédito otorgado por un consorcio de bancos chinos integrado por China Development Bank, ICBC y Bank of China. La UTE que ejecuta la obra está conformada mayoritariamente por la firma china Gezhouba (54%), junto a Eling Energía (36%) y la empresa mendocina Hidrocuyo (10%).

Hasta el momento, se transfirieron unos U$S 1850 millones de un total comprometido de U$S 4714 millones. El último desembolso previo se había realizado en 2022 y, tras un 2023 con escasos avances, las obras quedaron completamente detenidas en diciembre de ese año.

La central hidroeléctrica Jorge Cepernic presenta actualmente un avance cercano al 42%. Originalmente debía comenzar a generar energía en 2020, pero distintos factores postergaron su finalización, que ahora se proyecta para 2027.

En paralelo, la represa Cóndor Cliff (Néstor Kirchner) registra un progreso del 20% y permanece detenida desde 2018 por problemas geológicos.