Jujuy se convirtió en la provincia con mayor expansión hotelera de Argentina en las últimas décadas, liderando el crecimiento de la cantidad de alojamientos turísticos entre 1996 y 2023 con un impresionante aumento del 421%, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.

Este fenómeno refleja no solo la consolidación del destino a nivel nacional sino también un momento de auge en la inversión turística regional.

Turismo en Jujuy: del desierto de sal a la hotelería en expansión

Con paisajes icónicos como la Quebrada de Humahuaca —sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— y maravillas naturales como el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca y el Salar de Punta, Jujuy se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos del país.

La creciente afluencia de viajeros —tanto nacionales como extranjeros— ha impulsado la construcción de nuevos hoteles, hosterías, y servicios de alojamiento en toda la provincia.

Cifras que reflejan un cambio estructural

Los datos oficiales muestran que, entre 1996 y 2023, Jujuy incrementó la cantidad de establecimientos hoteleros en un 421%, muy por encima de otras provincias como Santa Cruz (278%), Tierra del Fuego (246%) y Salta (241%). Este crecimiento explica por qué Jujuy no solo se ubica como destino elegido por los viajeros, sino también como un foco de inversión en infraestructura turística.

La provincia argentina qué cada vez tiene más hoteles y está entre la que más creció turísticamente

Factores detrás del auge hotelero

1. Atracción por la diversidad natural y cultural

La provincia combina escenarios naturales únicos con una fuerte identidad cultural y festividades tradicionales que atraen turistas durante todo el año.

2. Conectividad mejorada

La reciente apertura de vuelos directos desde mercados internacionales y el incremento de frecuencias aéreas con Buenos Aires reforzaron el acceso al destino, dinamizando la llegada de visitantes y alentando la apertura de más alojamientos.

3. Políticas de promoción turística

Programas de promoción turística a nivel nacional y provincial, como campañas de marketing digital y participación en ferias internacionales, ayudaron a posicionar a Jujuy como alternativa competitiva frente a otros destinos tradicionales.

Ocupación hotelera y tendencias actuales

La temporada turística 2025 reforzó esta tendencia positiva: muchos de los complejos hoteleros y alojamientos en Jujuy reportaron altos niveles de ocupación, especialmente en temporada alta (enero-febrero), un indicador clave del crecimiento sostenido.

Según informes de turismo provincial, el flujo de visitantes creció también fuera de los meses tradicionales, con un marcado aumento en turismo de aventura y naturaleza.

Impacto socioeconómico

El crecimiento de la hotelería no solo transforma el paisaje turístico, sino también la economía local. El sector genera empleo directo en servicios, gastronomía y comercio, y multiplica las oportunidades económicas en regiones previamente menos exploradas.

Si bien otros destinos como Bariloche o las cataratas del Iguazú siguen siendo referentes, el crecimiento exponencial de Jujuy lo posiciona como una de las provincias que más ha evolucionado en turismo en los últimos 25 años.

Esto no solo se refleja en la cantidad de hoteles, sino también en la diversificación de experiencias que ofrece a quienes la visitan.