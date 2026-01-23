En esta noticia Los diferencias de esta estación de tren

La estación de tren más grande de Latinoamérica queda en Argentina, con casi 450.000 pasajeros diarios, es un verdadero emblema del transporte público nacional y una pieza clave para la movilidad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

Cada día, cientos de miles de personas transitan por este punto central del sistema ferroviario, que además integra subtes, colectivos y bicicletas públicas. Con una reciente puesta en valor integral, la estación combina patrimonio histórico con infraestructura.

¿Cuál es la estación de tren argentina que es la más grande de Latinoamérica?

La Estación Constitución, cabecera de la Línea Roca , inaugurada el 1 de enero de 1887 y declarada Monumento Histórico Nacional en 2021 es la terminal más grande de la región. Desde este punto, parten ramales que recorren la provincia de Buenos Aires y se extienden hasta La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Además de ser una de las terminales ferroviarias más grandes del mundo, Constitución es una de las más transitadas del continente. Solo la Línea Roca transporta alrededor de 440.000 pasajeros diarios, mientras que unas 200.000 personas ingresan y egresan de la estación cada día.

En 2017 comenzó un ambicioso plan de remodelación y restauración, que incluyó la recuperación de la fachada sobre la avenida Brasil, la restauración de mansardas históricas y la reposición de mármol de Carrara en los alféizares, respetando el valor patrimonial del edificio.

Esta estación tuvo una renovación integral de su infraestructura.

¿Cómo es la terminal de tren más grande de Latinoamérica?

El proyecto modificó el interior de la estación, con mejoras en el hall central, en las boleterías históricas, en baños y con una restauración de los techos que cubren los andenes ferroviarios.

Uno de los cambios más importantes se dio en el subsuelo, donde se optimizó la conexión con la Línea C de subte, sumando comercios, áreas de servicio y mayor iluminación natural.

A esto se suma el Centro de Trasbordo Constitución, que une la cabecera del subte con el Metrobus Sur y organiza la circulación de más de un millón de usuarios por día. Este espacio integra trenes, subtes, colectivos y bicicletas.

Entre las principales prestaciones se destacan los siguientes espacios:

una cubierta vidriada de 2.300 m²,

cinco escaleras peatonales,

escaleras mecánicas,

tres ascensores,

ocho puertas automáticas tipo Gates ,

nuevas boleterías,

ampliación de andenes,

solados guía,

máquinas de recarga SUBE,

iluminación LED.

La estación de trenes de Constitución es un ícono de Buenos Aires.

La conectividad incluye los siguientes transportes:

1 línea de ferrocarril,

34 líneas de colectivos,

la Línea C de subte,

dos estaciones de Ecobici.

La obra incluyó una profunda renovación del entorno urbano, con una plaza modernizada, nuevas veredas, luminarias, una gran cúpula de vidrio y una pantalla LED informativa que muestra en tiempo real el estado del tránsito y del transporte público.