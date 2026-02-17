En la Patagonia existen tantos lugares espectaculares por su naturaleza como Bariloche, San Martín de los Andes o Villa La Angostura, que algunos quedan en segundo plano; sin embargo, los lugareños guardan bien estos secretos, ya que están a la misma altura que cualquier otro paraíso sureño por su naturaleza virgen. Uno de los lugares más hermosos y poco conocido del sur es Caviahue, un pequeño pueblo ubicado en el medio de la naturaleza caracterizado por su extrema calma. Caviahue está en el corazón de la Cordillera de los Andes, a unos 360 kilómetros de Neuquén Capital y a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un lugar ideal para la gente que quiere conectar con la naturaleza, le gusta la tranquilidad y el silencio, y busca un paraje diferente a la gran cantidad de opciones que existen a lo largo de la Argentina. En este pueblo de poco más de 1,000 habitantes (censo 2022) se encuentra el Volcán Copahue, distintivo de la región. También se puede disfrutar de la Laguna Hualcupen, de agua dulce, el Lago Caviahue, una cuenca de aguas ácidas, y las Termas de Copahue, uno de los spa naturales al aire libre más importantes del mundo, donde las lagunas de azufre renuevan el cuerpo. Para los aventureros se puede realizar trekking por las Araucarias Milenarias, un bosque de árboles ancestrales de más de 1.000 años. La Organización Mundial del Turismo (OMT) seleccionó a Caviahue para integrar su lista de Best Tourism Villages, en la que no se premia el lujo, capacidad hotelera o la gastronomía, sino que se reconoce la preservación del paisaje y el compromiso con el medio ambiente. En este sentido, se reconoce la convivencia del pueblo con el volcán activo manteniendo protocolos de seguridad; el turismo de bajo impacto (trekking, avistaje de aves y esquí); y protección de la biodiversidad, es decir, el cuidado de las araucarias. El desarrollo turístico fue pensado para no invadir el ecosistema. Caviahue es un pueblo cuya arquitectura es de madera y piedra, el cual hospeda a sus visitantes con la calidez de los lugareños. Cada vez más turistas eligen conocer este lugar o incluirlo dentro de un mapa de ruta para conocer toda la Patagonia. Este destino es para los amantes de la naturaleza y los que buscan desconectar de la ciudad de otra manera, por lo que no se encontrarán shoppings, tráfico, grandes hoteles o edificios gigantes. Cabe destacar que para invierno la nieve tapa todo el pueblo y mejora la postal de manera significativa. En este marco es muy común esquiar entre pehuenes.