El buque eléctrico más grande de todos, bautizado como “China Zorrilla” en honor a la actriz montevideana, terminó sus pruebas operativas en Australia y se encamina a formar parte de un servicio de la empresa Buquebus que une Argentina con Uruguay. El ferry ya finalizó sus ensayos en el río Derwent, en la ciudad de Hobart, como parte del programa de pruebas que se realizó en Australia previo a su entrega. El reconocido astillero Incat en Tasmania (Australia) se encargó de la construcción de este buque, el cual es el noveno de la flota perteneciente a Buquebus. Según confirmó Pablo Francisco López, gerente de la compañía, el arribo de la embarcación está proyectado para fines de abril. Tanto la sustentabilidad como su tamaño récord son dos puntos a remarcar del nuevo buque. En detalle, su inclusión marca un hito en el transporte fluvial gracias a estas características: Otro punto a destacar de este nuevo buque es el financiamiento sustentable, incluyendo la primera “operación azul” mundial para transporte acuático eléctrico con el Banco Santander Uruguay y con aval del Banco Mundial. Concretamente, el proyecto demandó una inversión de alrededor de 170 millones de dólares. Desde la empresa aclararon que el China Zorrilla solamente hará los viajes que salen desde el puerto porteño hasta Colonia del Sacramento, con una frecuencia diaria. Además, cuando entre en servicio (estimado para el primer trimestre de 2026), reemplazará a dos antiguos buques diésel, consiguiendo reducir aproximadamente un 84% las emisiones generadas por el transporte de pasajeros entre ambos países. Si bien el motor eléctrico es el aspecto más disruptivo, otro factor clave será el tamaño, dado que aumenta casi al doble la capacidad para transportar personas a comparación con los demás barcos de la empresa: El China Zorrilla no solo elimina las emisiones directas de gases contaminantes, sino que también reduce drásticamente el ruido submarino (protegiendo la biodiversidad del Río de la Plata) así como el riesgo de derrames de combustible.