Aunque no suelen invadir los hogares, las abejas pueden aparecer en tu casa y esto despierta curiosidad. Más allá del temor a una picadura, muchas culturas les atribuyen a estos insectos un significado espiritual que va desde la buena suerte hasta la prosperidad económica. Estas creencias se mantienen siempre que la abeja no sea dañada. Si entra en tu hogar, lo mejor es abrir ventanas y dejar que salga sola. Más allá de lo espiritual, las abejas son clave para el ecosistema. Son responsables de la polinización de más del 60% de las plantas con flores, lo que garantiza la producción de alimentos como frutas, verduras y cultivos esenciales. Sin abejas, la biodiversidad se reduciría drásticamente y la agricultura se vería afectada. Productos como café, sandía, almendras, uvas y naranjas dependen de su trabajo. En los últimos años, las poblaciones de abejas disminuyeron por el uso de pesticidas, el cambio climático y prácticas agrícolas intensivas. Para concienciar sobre su importancia, cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas. Si encontrás una abeja en tu casa, no la mates. Abrí puertas y ventanas para que salga. Además, evitá usar químicos en jardines y apuesta por plantas que atraigan polinizadores.