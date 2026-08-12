Paul Dirac, premio Nobel de Física: “Dios es un matemático de alto nivel que utilizó matemáticas muy avanzadas para construir el universo”.

Hay científicos que pasan a la historia por un descubrimiento y otros que, además, le dedican su vida a entender el universo, con una mirada hacia el futuro de la especie humana. Paul Dirac, uno de los padres de la física cuántica y Premio Nobel de Física en 1933, es uno de ellos.

“Dios es un matemático de muy alto nivel, utilizó matemáticas muy avanzadas para construir el universo”, afirmó en un artículo de 1963. Con esa idea, Dirac resumía una convicción que guio toda su obra: que las matemáticas son el lenguaje con el que está escrito el universo.

La historia de Paul Dirac y su historia hasta ganar el Nobel de Física en 1933. Wikimedia Commons

Quién fue Paul Dirac y por qué ganó el Nobel de Física

Nacido el 8 de agosto de 1902 en Bristol, Reino Unido, Dirac destacó desde muy niño por una habilidad fuera de lo común para las matemáticas. Su primer camino fue otro: se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Bristol en 1921, pero tras trabajar poco tiempo como ingeniero decidió seguir su verdadera vocación y se formó en Matemáticas en 1923.

Esa pasión acabaría llevándolo a revolucionar la física teórica con trabajos que todavía hoy forman parte de los libros de texto. Su aportación más conocida fue la ecuación de Dirac, formulada en 1928, que permitió describir el comportamiento del electrón conforme a los principios de la mecánica cuántica y la relatividad especial.

Esa ecuación escondía una predicción aún más sorprendente: la existencia de una partícula con la misma masa que el electrón pero carga opuesta, el positrón, confirmada experimentalmente en 1932.

El hallazgo abrió el camino al concepto moderno de antimateria y le valió el Premio Nobel de Física en 1933, compartido con Erwin Schrödinger, cuando tenía apenas 31 años.

La relación entre Dios, el universo y las matemáticas, según Paul Dirac. Shutterstock

Qué significa la famosa frase de Dirac sobre Dios y las matemáticas

Dirac no solo destacó por sus descubrimientos, sino por una forma particular de entender la ciencia. Estaba convencido de que las matemáticas eran el fundamento del universo y de que las ecuaciones más bellas solían esconder las teorías más acertadas.

Si se imagina el universo como un enorme rompecabezas, Dirac pensaba que cada pieza encaja a la perfección porque todo sigue unas reglas matemáticas exactas. La frase aparece en su artículo The Evolution of the Physicist’s Picture of Nature (La evolución de la concepción de la naturaleza por parte del físico), publicado en 1963.

Con ella, el físico no pretendía demostrar la existencia de Dios. Lo que quería expresar es que, para él, las matemáticas son el idioma en el que está escrito el universo, y que sin ellas resultaría imposible entender cómo funciona el mundo.

Por qué la figura de Paul Dirac sigue vigente

Más de un siglo después de su nacimiento, Dirac continúa siendo una referencia ineludible de la física del siglo XX. Su nombre quedó ligado a algunos de los avances más importantes de la ciencia moderna, y su ecuación sigue siendo una herramienta fundamental en la investigación actual.

Su legado, además, va más allá de las fórmulas. La idea de que la belleza matemática es una guía hacia la verdad científica marcó a generaciones de físicos posteriores. Esa convicción, resumida en su frase más citada, explica por qué su pensamiento sigue despertando interés dentro y fuera del ámbito científico.