Oleato: ¿por qué cada vez más gente le pone aceite de oliva al café?

El café es una bebida que acompaña las mañanas de muchas personas. Cada año, nuevos estudios en todo el mundo revelan sus propiedades beneficiosas para la salud.

Proveniente de los granos tostados y molidos del cafeto, puede prepararse de diversas maneras, generando miles de variedades que cautivan a los amantes de esta infusión.



En este contexto, surgió una tendencia en crecimiento en los últimos tiempos: agregarle una cucharada de aceite de oliva al café. Esta bebida es conocida como "oleato". Pero, ¿qué impulsa esta práctica y cuáles son los posibles beneficios que se le atribuyen?



Salud: ¿cuáles son los beneficios del café con aceite de oliva?

El café, reconocido por sus efectos estimulantes gracias a la cafeína que contiene, despierta nuestro sistema nervioso central, proporcionándonos ese ansiado impulso de energía en las mañanas.

Además, actúa como diurético, contribuyendo a la eliminación de líquidos y sales adicionales a través de la micción. A pesar de eso, su consumo excesivo puede generar malestar estomacal debido al aumento de la secreción ácida en el estómago.



El café con aceite de oliva es una práctica que ha ganado popularidad en los últimos tiempos. (Foto: archivo)

Por otro lado, el aceite de oliva, una grasa vegetal altamente nutritiva, se destaca por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y cardioprotectoras.

La Fundación Española del Corazón respalda estos beneficios con evidencia científica, destacando los resultados del estudio PREvención con Dieta MEDiterránea (PREDIMED) publicado en The New England Journal of Medicine.



El café y el aceite de oliva son ricos en antioxidantes, lo que sugiere la posibilidad de que al combinarse puedan potenciar sus efectos para combatir la inflamación y proteger las células del daño causado por los radicales libres.



Sin embargo, es importante tener en cuenta las diferencias nutricionales entre ambos ingredientes. Mientras que el café está compuesto principalmente por cafeína y aceites como el cafestol y el kahweol, el aceite de oliva contiene grasas saturadas, calcio y potasio.



La combinación de café y aceite de oliva se ha relacionado con posibles beneficios para la salud. (Foto: Freepik)

A pesar de estos hallazgos y los elogios al aceite de oliva por parte de instituciones como la Fundación Española del Corazón, la especialista Beata Rydyger advierte en un artículo de Healthline que no existen pruebas científicas concluyentes que respalden los supuestos beneficios de añadir aceite de oliva al café.

Oleato: ¿cómo tomar café con aceite de oliva?

Según el experimentado barista Rufus Gideon, existen dos formas de incorporar aceite de oliva virgen al café.

Con café solo: Gideon advierte que esta opción puede resultar desequilibrada en sabor, ya que el aceite tiende a separarse del café, dejando una bebida con un gusto poco satisfactorio.





Gideon advierte que esta opción puede resultar desequilibrada en sabor, ya que el aceite tiende a separarse del café, dejando una bebida con un gusto poco satisfactorio. Con leche: una alternativa más recomendada por Gideon es combinar el aceite de oliva con leche, calentándola y emulsionándola con un vaporizador.



De esta manera, el aceite se integra mejor con la leche, creando una mezcla homogénea que realza los sabores del café. Gideon sugiere verter esta mezcla sobre un café doble espresso para disfrutar de una bebida enriquecida y sabrosa.



Esta técnica no solo mejora el sabor del café, sino que también le proporciona una textura más sedosa y cremosa, haciéndolo aún más placentero al paladar.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista.