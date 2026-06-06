En esta noticia La lista de ingredientes necesaria para 12 porciones de galletitas saludables

Esta receta de cookies de avena baja en carbohidratos se ha transformado en una de las preferidas por aquellos que desean disfrutar de un placer dulce y saludable. Dado que no contiene azúcar, esta preparación resulta baja en calorías, ideal para los días lluviosos.

Las recetas “keto” han alcanzado gran popularidad en la repostería doméstica. Estas galletas logran conservar su textura y sabor intenso debido a las harinas alternativas y endulzantes naturales.

La lista de ingredientes necesaria para 12 porciones de galletitas saludables

1 taza de harina de almendra

½ taza de coco rallado sin azúcar

2 cdas de semillas de chía o linaza ⅓ taza de eritritol o monk fruit

1 huevo grande

3 cdas de aceite de coco

1 cdta deextracto de vainilla

½ cdta de polvo de hornear

Pizca de sal

¼ taza de chips de chocolate sin azúcar (o trozos de chocolate 85% cacao).

Para comenzar con la preparación, se recomienda precalentar el horno a 180 °C para asegurar una cocción uniforme desde el inicio. Al mismo tiempo, conviene preparar el molde donde se cocinarán las cookies.

Utilizar una fuente adecuada, como la asadera de Hudson con doble capa antiadherente, facilita que la masa no se adhiera y permite una cocción pareja, además de simplificar el desmolde posterior.

En un bowl, se deben mezclar la harina de almendra, coco rallado, endulzante, polvo de hornear y una pizca de sal. Una vez integrados, se incorporan los ingredientes húmedos, como el huevo, la mantequilla previamente derretida y la esencia de vainilla. La mezcla debe trabajarse hasta lograr una masa homogénea.

Luego, se agregan las semillas y los chips de chocolate, distribuyéndolos bien en toda la preparación para que cada porción tenga un equilibrio de sabores y textura. Una vez lista la masa, se forman pequeñas bolitas y se colocan sobre la fuente.

Finalmente, se lleva la preparación al horno durante unos 10 a 12 minutos. El punto justo se identifica cuando los bordes comienzan a dorarse levemente, mientras el interior se mantiene suave. Una vez listas, se retiran del horno y se dejan enfriar unos minutos antes de servir.