En el ecosistema vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el examen anual que garantiza que los autos y motos que circulan por las calles porteñas cumplan con las normas de seguridad y emisión de gases. Sin embargo, no todos los dueños de vehículos están obligados a pasar por las plantas de revisión en 2026. A raíz de las modificaciones en la ley vigente, se han estirado los plazos para los autos nuevos y se han consolidado los beneficios de gratuidad para los sectores más vulnerables. De acuerdo con la última reforma de la normativa en CABA, se extendió la vigencia de la exención para los vehículos particulares nuevos. Estos son los modelos que quedan fuera del cronograma obligatorio: Aunque el vehículo deba pasar por la inspección técnica por su antigüedad, existen grupos específicos que tienen el beneficio de la gratuidad. Para que el trámite sea sin costo ($0), el turno debe estar a nombre del beneficiario. Para presentarse en las plantas verificadoras en 2026, el Gobierno de la Ciudad exige contar con la siguiente documentación en formato físico o digital (según corresponda): No realizar la VTV a tiempo es considerado una falta grave. En CABA, las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta semestralmente según el precio de la nafta de mayor octanaje. Circular con la oblea vencida puede costar desde las 100 hasta las 400 UF, dependiendo de si el conductor solo tiene el trámite vencido o si directamente nunca lo realizó. Consejo útil: Los turnos suelen agotarse rápidamente cerca de las vacaciones de verano e invierno. Se recomienda gestionar la reserva a través de la web oficial del Gobierno de la Ciudad con al menos 30 días de anticipación al mes que corresponda según la terminación de la patente.