Viajar a destinos con estrictos estándares de seguridad como Estados Unidos o México exige revisar cada rincón del documento de viaje antes de armar las valijas.

En los últimos meses, los puestos de control fronterizo registraron un incremento en la cantidad de pasajeros demorados o rechazados al intentar ingresar con libretas que sufrieron exposición a la humedad o derrame accidental de líquidos .

El motivo por el cual una marca de humedad anula el viaje

Incluso cuando la hoja de datos personales resulta completamente legible a simple vista, la presencia de una pequeña mancha de agua o café que haya corrido la tinta de un sello antiguo convierte a la libreta en un documento ilegible o alterado ante la normativa internacional.

Las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y sus pares mexicanos utilizan escáneres de luz ultravioleta capaces de detectar cualquier alteración química en el papel de seguridad de las hojas.

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Si el sistema detecta diferencias en la densidad del material o en la tinta de los visados por causa de la humedad, activa una alerta de posible adulteración que deriva en la inhabilitación del documento y la prohibición de ingreso al país de destino.

Recomendaciones consulares para evitar la cancelación del pasaje

Frente a un incidente con líquidos en la libreta, las representaciones consulares remarcan la importancia de no intentar soluciones caseras.

Métodos como secar las hojas al calor, plancharlas o aplicar productos químicos de limpieza solo empeoran el daño estructural de las fibras del papel de seguridad, acelerando la invalidación de la libreta.