Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Las autoridades migratorias de Ecuador, Brasil y Bolivia mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

¿Qué ocurre en Brasil con los pasaportes vencidos?

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Conocer estos requisitos puede evitar inconvenientes a los colombianos que deseen ingresar a Brasil o realizar viajes internacionales. (Fuente: Representación creada con IA) Montaje EC

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Qué exige Ecuador para entrar o salir del país

En Ecuador, Migración Ecuador establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos ecuatorianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

En Ecuador, no existe una excepción general que permita el ingreso con pasaporte vencido, pero las autoridades migratorias pueden contemplar casos específicos en función de acuerdos internacionales o situaciones humanitarias, siempre bajo evaluación individual en los puntos de control fronterizo.

Bolivia también exige documentación vigente para viajar

Bolivia exige a los extranjeros presentar documentación de viaje válida y vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país, de acuerdo con su nacionalidad y situación migratoria.

Gracias a los acuerdos regionales y a las disposiciones vigentes para los países del Mercosur y asociados, determinados ciudadanos de la región pueden ingresar a Bolivia para viajes turísticos utilizando su documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia y el estado de la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas y los organismos de control pueden impedir el embarque o el ingreso al país si los documentos no cumplen con los requisitos establecidos.

Además, los extranjeros que residan en Bolivia y realicen viajes internacionales deben contar con la documentación migratoria y de identificación correspondiente según su situación particular.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: