Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Miles de estudiantes de Salta deberán modificar temporalmente su modalidad de cursada debido a la suspensión de los servicios nocturnos de transporte público.

La medida afecta principalmente a quienes concurren a establecimientos educativos durante la noche y alcanza a unos 50.000 estudiantes del área metropolitana.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación de Salta dispuso que las actividades presenciales finalicen a las 21 horas, mientras que el tiempo restante será recuperado mediante herramientas virtuales y otras alternativas pedagógicas.

Clases virtuales en Salta: por qué cambió la modalidad

El cambio educativo está directamente relacionado con la suspensión de los colectivos nocturnos de SAETA, que generó dificultades para que miles de estudiantes pudieran regresar a sus hogares después de finalizar las clases.

Ante este contexto, Educación resolvió adelantar el cierre de las actividades presenciales hasta las 21 horas. Las horas que habitualmente se dictaban después de ese horario serán recuperadas mediante distintos recursos pedagógicos.

La medida busca garantizar la continuidad educativa y evitar que los alumnos pierdan contenidos mientras se mantenga la interrupción del transporte durante la noche.

Quiénes deberán hacer clases virtuales

La disposición alcanza a aproximadamente 50.000 estudiantes del área metropolitana de Salta.

Entre los grupos afectados se encuentran:

Alumnos de secundarios vespertinos .

Estudiantes de escuelas técnicas .

Personas que concurren a terciarios .

Alumnos de programas de educación para jóvenes y adultos.

Se trata, principalmente, de estudiantes cuyos establecimientos mantienen actividades en horarios que habitualmente se extienden más allá de las 21.

Cómo serán las clases desde casa

La medida no implica que todos los estudiantes pasen a cursar completamente a distancia.

El esquema establece que las actividades presenciales deberán finalizar a las 21 horas. Las horas restantes serán abordadas mediante clases virtuales, módulos, cuadernillos y clases de apoyo, según las características de cada institución y nivel educativo.

De esta manera, Educación busca compensar el tiempo de cursada que los alumnos ya no podrán realizar presencialmente durante la noche.

La virtualidad, una alternativa que se adapta constantemente

La virtualidad vuelve a utilizarse como una herramienta para garantizar la continuidad pedagógica frente a una situación extraordinaria.

En este caso, se trata de una respuesta temporal al problema del transporte nocturno.

La medida permitirá que los estudiantes continúen con sus trayectorias educativas sin tener que permanecer en los establecimientos hasta horarios en los que no cuentan con colectivos para regresar a sus hogares.