El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras mantienen requisitos estrictos para el ingreso de extranjeros, que todos los viajeros con intención de conocer estos destinos deben contemplar para evitar inconvenientes con autoridades y aerolíneas.

Uno de los primordiales es que el pasaporte cumpla con todos los requisitos de vigencia y calidad que las diferentes naciones exigen, por lo que es fundamental verificar la fecha de vencimiento y no postergar su renovación.

Cómo debe ser el pasaporte de quienes viajen a El Salvador

La Dirección General de Migración y Extranjería de este país indica que todos los ciudadanos deben presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente y en buen estado.

Los ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua no deben cumplir con este requisito, pues pueden viajar presentando únicamente su documento de identidad, también vigente y en buen estado.

Contar con un pasaporte en completa vigencia es esencial para viajar internacionalmente. Shutterstock

Cómo debe ser el pasaporte de quienes viajen a Nicaragua

En este caso, Nicaragua exige la presentación del pasaporte con vigencia mayor a 6 meses o un DNI en completa validez, según la nacionalidad del visitante.

Además, se exige un arancel de entrada de 10 dólares, del que están exentos los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Cómo debe ser el pasaporte de quienes viajen a Guatemala

Los requisitos oficiales de ingreso a territorio guatemalteco indican que todos los visitantes necesitan de un pasaporte vigente y en excelente estado de presentación.

Nacionales de Honduras, El Salvador y Nicaragua pueden ingresar con DNI vigente.

Cómo debe ser el pasaporte de quienes viajan Honduras

En este caso, el Instituto Nacional de Migración también indica que ciudadanos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador pueden viajar con su documento de identidad.

No obstante, todo el resto de los viajeros deben tener un pasaporte que cuente como mínimo con seis meses de vigencia futura.

Otros requisitos necesarios para viajar internacionalmente

Para habilitar los traslados de este estilo, las autoridades también exigirán