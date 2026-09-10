Septiembre suma un nuevo fin de semana largo en Estados Unidos. Este viernes 25 de septiembre de 2026 se celebra el Native American Day (Día del Indígena Americano), un feriado estatal que rige en California y Nevada y que, al caer en viernes, genera tres días de descanso para miles de trabajadores.

Decretan feriado para este viernes

El Native American Day se observa el cuarto viernes de septiembre de cada año en California y Nevada. En 2026, esa fecha corresponde al viernes 25 de septiembre.

Al caer siempre en viernes, el feriado se combina con el sábado y el domingo y da lugar a un fin de semana largo de tres días, uno de los pocos de este tipo en el mes.

El viernes 25 de septiembre es feriado en California y Nevada, cierran las cortes y da un fin de semana largo a miles de trabajadores. Foto: El Cronista.

Qué servicios se verán afectados

En California, el Native American Day es un feriado judicial oficial. Desde 2022, gracias a la ley AB 855, los empleados de las cortes de todo el estado tienen el día libre pago y los tribunales cierran ese viernes. Fueron los primeros trabajadores públicos en celebrarlo como jornada oficial.

Para el resto de los empleados estatales de California, es un feriado opcional: pueden tomarse el día si así lo eligen. Los empleadores privados, en cambio, no están obligados a darlo, aunque muchos lo contemplan.

En la práctica, esto significa que miles de trabajadores, sobre todo del ámbito judicial, tienen asegurado el fin de semana largo, mientras que para otros depende de su empleo.