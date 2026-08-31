EL feriado es en una localidad bonaerense.

Septiembre comienza con un nuevo día de descanso para un grupo de trabajadores y estudiantes de la Provincia de Buenos Aires. El martes 1 de septiembre fue establecido como jornada no laborable por la conmemoración de una fecha histórica.

La medida permitirá modificar la actividad habitual en una localidad bonaerense, donde se celebrará un nuevo aniversario de su fundación.

Por qué es feriado el martes 1 de septiembre en Buenos Aires

El nuevo día no laborable fue establecido por el aniversario fundacional de Hilario Ascasubi, una localidad perteneciente al partido bonaerense de Villarino.

La fecha recuerda el origen institucional de la comunidad, que se estableció el 1 de septiembre de 1912.

Como ocurre con otros feriados y asuetos locales, la jornada busca permitir que la comunidad participe de las actividades y celebraciones organizadas por el aniversario.

El martes 1 de septiembre tendrá un impacto directo sobre la actividad local , aunque no modificará el calendario general de feriados para el resto de la Provincia de Buenos Aires.

Quiénes tendrán el día libre este martes 1 de septiembre

El próximo feriado que podrán disfrutar los trabajadores y estudiantes (foto: Freepik).

El asueto local alcanza principalmente a los trabajadores de la administración pública de la localidad.

También tendrán modificaciones en su actividad las sucursales del Banco Provincia ubicadas dentro del área alcanzada por la disposición.

Por este motivo, miles de personas que trabajan en los sectores incluidos podrán contar con una jornada adicional de descanso al comenzar septiembre.

Sin embargo, el alcance del feriado no es idéntico para todos los trabajadores.

Qué pasará con los trabajadores del sector privado

Para los empleados del sector privado, la situación puede ser diferente.

En comercios, empresas, industrias y otras actividades privadas, la adhesión al asueto local dependerá de la decisión de cada empleador y de las condiciones aplicables a cada actividad.

Por eso, no todos los trabajadores de Hilario Ascasubi tendrán automáticamente el día libre.

La recomendación es consultar previamente con la empresa o empleador para conocer si habrá cese de actividades, cambios de horarios o funcionamiento normal durante el martes 1 de septiembre.

¿Habrá clases el 1 de septiembre?

El feriado tiene carácter local, por lo que solo algunas las escuelas de la Provincia de Buenos Aires suspenderán las clases.

La jornada está vinculada específicamente con Hilario Ascasubi y las actividades que se desarrollen dentro de la localidad.

Por eso, los estudiantes y las familias deberán consultar el funcionamiento de cada institución educativa para conocer si habrá modificaciones en el dictado de clases.

Lo que está confirmado es que el martes 1 de septiembre no será un feriado general para todos los alumnos bonaerenses .

Un nuevo descanso para el comienzo de septiembre

La llegada de septiembre traerá así un cambio en la rutina de la comunidad de Hilario Ascasubi.

El aniversario fundacional permitirá que determinados sectores tengan un día de descanso adicional, mientras se desarrollan actividades conmemorativas por una nueva celebración de la localidad.