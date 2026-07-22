La salsa picante no lleva conservantes ni productos químicos.

Darle un toque diferente a tus comidas sin gastar de más no es imposible gracias a esta salsa picante casera que puede convertirse en una de tus recetas favoritas.

Se prepara en apenas 15 minutos, utiliza ingredientes muy fáciles de conseguir y es ideal para acompañar carnes, hamburguesas, sándwiches, empanadas, pizzas, pastas o incluso verduras.

Lo mejor de esta preparación es que permite regular el nivel de picante según el gusto de cada persona y, al estar hecha en casa, no contiene conservantes ni aditivos presentes en muchas salsas industriales .

Los ingredientes para preparar una salsa picante casera

Con pocos ingredientes es posible obtener una salsa intensa, aromática y muy versátil.

Funciona como acompañamiento para cualquier comida. Shutterstock

Ingredientes

1/2 cebolla morada.

1/2 morrón rojo.

100 ml de aceite.

1 cucharada de pimentón.

1 cucharadita de ají molido.

Sal a gusto.

Cómo hacer la salsa picante paso a paso

La preparación no requiere conocimientos de cocina y puede realizarse en pocos minutos.

Paso a paso

Picar finamente la cebolla morada y el morrón rojo.

Colocar el aceite en una sartén a fuego bajo.

Incorporar la cebolla y el morrón, y cocinar hasta que comiencen a ablandarse.

Agregar el pimentón, el ají molido y la sal.

Mezclar bien para integrar todos los sabores y cocinar unos minutos más sin que las especias se quemen.

Retirar del fuego y dejar enfriar antes de guardar o servir.

Este tipo de salsas pueden conservarse durante varios días. Shutterstock

Con qué comidas combina y cómo conservarla

Esta salsa resulta perfecta para acompañar carnes a la parrilla, pollo, hamburguesas, choripanes, tacos, papas, pizzas, empanadas y sándwiches. También puede utilizarse como aderezo para ensaladas o para darle más sabor a pastas y verduras.

Una vez fría, se recomienda colocarla en un frasco de vidrio limpio con tapa hermética y conservarla en la heladera. De esa manera puede mantenerse en buen estado durante varios días y estar siempre lista para sumar un toque picante a cualquier comida.