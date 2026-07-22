Los controles migratorios en España son muy estrictos y miles de viajeros deberán prestar especial atención antes de abordar un vuelo ya que es fundamental contar con toda la documentación que se requiere.

En este sentido, las autoridades confirmaron que quienes no cumplan con un requisito obligatorio podrán ser rechazados en los principales aeropuertos del país, incluidos Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, dos de las terminales aéreas con mayor movimiento internacional de Europa.

El trámite clave en el pasaporte para entrar a España

La medida alcanza a todos los extranjeros que ingresen o salgan de España y tiene como condición principal contar con un pasaporte válido y vigente, además de cumplir con otros requisitos establecidos por la normativa migratoria .

Imagen ilustrativa. IA Gemini

Aunque suele asociarse a los aeropuertos de Madrid y Barcelona por su importancia, la disposición rige en todos los puestos de control fronterizo del país .

Qué necesitan los extranjeros para entrar a Madrid o Barcelona

Según el Ministerio del Interior de España, toda persona extranjera que pretenda ingresar al país deberá presentar un pasaporte o documento de viaje válido y en vigor que permita acreditar su identidad.

Además, el documento debe cumplir dos condiciones esenciales: mantener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen y haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores al ingreso.

Tener el pasaporte actualizado es obligatorio para todos los viajeros.

Si el pasaporte no reúne estas condiciones, las autoridades migratorias podrán impedir el ingreso al territorio español. Incluso, las compañías aéreas suelen verificar la documentación antes del embarque para evitar inconvenientes en destino.

Otros requisitos que pueden ser solicitados

En función de la nacionalidad del viajero, también puede ser obligatorio presentar un visado válido para ingresar a España.

Asimismo, durante el control fronterizo las autoridades pueden solicitar documentación que justifique el motivo del viaje , acreditar medios económicos suficientes para la estadía y verificar que el pasajero cumple con las condiciones exigidas para permanecer hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

España prohíbe el ingreso de extranjeros si ocurre esto

La normativa migratoria española establece que las autoridades pueden impedir el ingreso de un extranjero al país, incluso si cuenta con documentación de viaje, cuando se presentan determinadas situaciones previstas por la ley .

Entre los principales motivos se encuentran: