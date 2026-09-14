Cumplir con los requisitos migratorios es obligatorio para poder viajar.

Los ciudadanos argentinos que tengan previsto viajar a España deben revisar la documentación antes de emprender el viaje.

Aunque una persona cuente con una visa válida, las autoridades pueden impedir su entrada si el pasaporte presentado en frontera no cumple con los requisitos establecidos para acceder al espacio Schengen.

El Ministerio del Interior de España establece que el documento de viaje debe encontrarse vigente, contar con una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada.

El requisito clave en el pasaporte

Uno de los principales puntos que deben controlar los viajeros es la fecha de vencimiento del pasaporte. Para ingresar a España, el documento debe conservar una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Además, el pasaporte no puede haber sido expedido hace más de diez años al momento del ingreso.

El pasaporte es documento obligatorio para salir del país. IA Gemini

Por este motivo, quienes hayan postergado la renovación de un documento próximo a vencer o que ya no cumpla con el requisito de antigüedad pueden enfrentar problemas en el control fronterizo.

Un dato fundamental

La exigencia se aplica con independencia de otros documentos migratorios que pueda presentar el viajero. En este aspecto, es importante mencionar que la normativa española contempla el pasaporte válido y vigente como una de las condiciones básicas para acceder al territorio.

¿La visa reemplaza al pasaporte?

Contar con una visa válida no elimina la obligación de presentar un documento de viaje que reúna las condiciones exigidas por las autoridades españolas.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, quienes necesitan visa deben presentar un visado válido y en vigor , además del pasaporte correspondiente.

La importancia de tener el pasaporte actualizado

Las autoridades recomiendan que antes de viajar es importante comprobar tanto la vigencia del pasaporte como la documentación migratoria asociada.

Si el documento no alcanza el período mínimo de validez requerido, el viajero puede tener dificultades para ingresar a España, incluso si dispone de una autorización o visa válida.