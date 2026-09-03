El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California confirmó que los conductores de Los Ángeles, San Diego, San Francisco y Sacramento podrían perder la licencia si no reportan un choque dentro de los 10 días posteriores al hecho. La norma rige en todo el estado y exige presentar un formulario específico ante la agencia.

La obligación corresponde al Reporte de Accidente de Tránsito (SR 1), un trámite estatal que la DMV recuerda ante la alta concentración de conductores en las principales áreas urbanas de California. Se aplica sin importar quién haya causado el choque.

¿Qué establece la norma de California sobre choques de tránsito?

El formulario SR 1 debe presentarse ante la DMV en dmv.ca.gov/accidentreport . Es obligatorio para todo conductor involucrado en un choque, sin importar si fue el responsable del hecho.

La ley exige el reporte cuando el choque provoca daños materiales superiores a u$s 1.000, o cuando hay personas heridas o fallecidas, incluso con lesiones leves. También aplica a colisiones ocurridas en propiedad privada.

¿Cuándo es obligatorio presentar el reporte?

Daños materiales superiores a u$s 1.000

Personas heridas, aunque las lesiones sean leves

Personas fallecidas

Choques ocurridos en propiedad privada

El formulario SR 1 debe presentarse ante la DMV en dmv.ca.gov/accidentreport. Chat GPT

¿Qué pasa si un conductor no reporta el choque a tiempo?

Quienes no presenten el reporte dentro del plazo podrían ver suspendida su licencia de manejo hasta regularizar el trámite. Las fuerzas de seguridad no realizan este reporte en nombre del conductor, por lo que la responsabilidad recae directamente en la persona involucrada.

Si el choque ocurre sin el seguro correspondiente, la suspensión puede extenderse hasta cuatro años. Para recuperarla antes, el conductor debe presentar un Certificado de Seguro (SR 22 o SR 1P) y mantenerlo vigente durante tres años.