Se aproxima un veranito con 34° de máxima en Buenos Aires: cómo estará el clima, según el pronóstico del SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima durante la semana se mantendrá estable con temperaturas que podrían alcanzar los 34° en Buenos Aires. El calor comenzará a intensificarse desde el viernes 27 y tendrá su punto máximo durante el fin de semana.

Suben las temperaturas en Buenos Aires desde el viernes 27

Este jueves 26, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde una mínima de 20° hasta una máxima de 26°. No se esperan lluvias y las condiciones se mantendrán estables durante el día. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Las temperaturas comenzarán a subir en Buenos Aires desde este viernes 27, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mañana tendrá una mínima de 19°, pero conforme pasen las horas la máxima será de 31° y continuará en ascenso durante el fin de semana.

Se aproxima un veranito con 34° de máxima en Buenos Aires: cómo estará el clima, según el pronóstico del SMN. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El sábado 28 será una jornada a sol pleno, con cielo despejado por la mañana y 21°. Por la tarde, el pronóstico continuará favorable, sin probabilidades de lluvias y una máxima de 33°. El domingo 29 será la jornada más calurosa de la semana con 23° de mínima y 34° de máxima.

Se aproxima un veranito con 34° de máxima en Buenos Aires: cómo estará el clima, según el pronóstico del SMN.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN informó cómo se desarrollará el clima durante los siguientes días:

Jueves 26: mínimas de 20° y máximas de 26° por la tarde, sin probabilidades de lluvias.

Viernes 27: mañana con 19° y máxima de 31° por la tarde, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Sábado 28: la temperatura irá en ascenso hasta los 33° sin probabilidades de tormentas.

Domingo 29: será la jornada más calurosa de la semana con máximas de 34°.

Cómo estará el clima durante el inicio de la próxima semana

Para el lunes 30 se espera que el clima continúe estable y sin probabilidades de lluvias. La mañana comenzará con 22° y se mantendrá despejado por la tarde, con una máxima de 33°.

El martes 1 el cielo amanecerá parcialmente nublado y con 21°. Por la tarde, podría haber algunas lluvias aisladas con una máxima de 30°. El miércoles 2 habrá un descenso en las temperaturas con una mañana fresca de 16° y el cielo nublado. Por la tarde la temperatura se ubicará en torno a los 27° con vientos de hasta 31 kilómetros por hora.