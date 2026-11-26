El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima durante la semana se mantendrá estable con temperaturas que podrían alcanzar los 34° en Buenos Aires. El calor comenzará a intensificarse desde el viernes 27 y tendrá su punto máximo durante el fin de semana.
Suben las temperaturas en Buenos Aires desde el viernes 27
Este jueves 26, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde una mínima de 20° hasta una máxima de 26°. No se esperan lluvias y las condiciones se mantendrán estables durante el día. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Las temperaturas comenzarán a subir en Buenos Aires desde este viernes 27, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mañana tendrá una mínima de 19°, pero conforme pasen las horas la máxima será de 31° y continuará en ascenso durante el fin de semana.
El sábado 28 será una jornada a sol pleno, con cielo despejado por la mañana y 21°. Por la tarde, el pronóstico continuará favorable, sin probabilidades de lluvias y una máxima de 33°. El domingo 29 será la jornada más calurosa de la semana con 23° de mínima y 34° de máxima.
Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires
El SMN informó cómo se desarrollará el clima durante los siguientes días:
- Jueves 26: mínimas de 20° y máximas de 26° por la tarde, sin probabilidades de lluvias.
- Viernes 27: mañana con 19° y máxima de 31° por la tarde, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
- Sábado 28: la temperatura irá en ascenso hasta los 33° sin probabilidades de tormentas.
- Domingo 29: será la jornada más calurosa de la semana con máximas de 34°.
Cómo estará el clima durante el inicio de la próxima semana
Para el lunes 30 se espera que el clima continúe estable y sin probabilidades de lluvias. La mañana comenzará con 22° y se mantendrá despejado por la tarde, con una máxima de 33°.
El martes 1 el cielo amanecerá parcialmente nublado y con 21°. Por la tarde, podría haber algunas lluvias aisladas con una máxima de 30°. El miércoles 2 habrá un descenso en las temperaturas con una mañana fresca de 16° y el cielo nublado. Por la tarde la temperatura se ubicará en torno a los 27° con vientos de hasta 31 kilómetros por hora.