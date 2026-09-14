Cuando una licencia de conducir es emitida, cada persona que sea titular de una de ellas cuenta con un total de 20 puntos de scoring. En los casos en los que se comete una infracción, se descuenta dicho puntaje y en determinadas situaciones puede quedar inhabilitada.

De tal modo, si una licencia indica de forma expresa la obligación de usar anteojos o lentes de contacto para manejar, y el conductor circula sin ellos, el sistema descuenta 4 puntos por cada infracción detectada en la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué esta falta pasa desapercibida

A diferencia de otras infracciones más visibles, como no usar el cinturón de seguridad, la condición de uso de anteojos suele quedar relegada a un dato de letra chica en el carnet, y muchos conductores no la registran como una obligación con sanción real.

Sin embargo, al descontar 4 puntos de una sola vez, alcanza con esta infracción combinada con otra falta menor para acercar peligrosamente al conductor al límite de los 0 puntos .

Qué pasa si se llega a 0 puntos por acumular esta y otras infracciones

Si la suma de infracciones, incluyendo la falta de uso de anteojos, hace que el conductor llegue a cero puntos, se activa automáticamente la inhabilitación de la licencia.

Imagen ilustrativa ChatGPT

El tiempo de suspensión depende de cuántas veces la persona haya llegado a ese límite:

Primera vez: inhabilitación por 60 días, con la obligación de realizar y aprobar un curso de educación vial ante la autoridad administrativa.

Segunda vez: inhabilitación por 180 días, también con curso obligatorio. Además, la licencia queda caduca: para volver a manejar hay que iniciar un nuevo trámite de otorgamiento desde cero.

Tercera vez: inhabilitación por 2 años, con curso obligatorio y caducidad de la licencia, lo que exige un nuevo trámite completo.

Cuarta vez y sucesivas: inhabilitación por 5 años, con curso obligatorio y caducidad de la licencia, requiriendo también un nuevo trámite de otorgamiento.

Cómo evitar la sanción

La recomendación es simple pero suele olvidarse en el uso diario: si la licencia indica el uso obligatorio de anteojos, lentes de contacto o cualquier otro dispositivo de corrección visual, hay que llevarlos siempre al volante, incluso en trayectos cortos o conocidos .

Basta un control de tránsito para que esa omisión se traduzca en un descuento de 4 puntos que, sumado a otras faltas, puede derivar en la pérdida total de la licencia.