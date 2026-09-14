Los gobiernos de California, Florida, Texas, Nueva York e Illinois —que incluyen a Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago— endurecieron los requisitos para tramitar la licencia de conducir bajo la ley REAL ID. Quienes no presenten un acta de nacimiento o un pasaporte vigente para acreditar su identidad no podrán acceder a esa versión actualizada del documento.

La exigencia surge de la REAL ID Act , una ley federal que fija estándares de seguridad más altos para licencias e identificaciones estatales. Cada estado define el proceso y la documentación necesaria para tramitar la versión del carnet.

¿Esta medida prohíbe sacar una licencia de conducir?

No. Quien no presente esos documentos igual puede tramitar una licencia de conducir común, sin la certificación REAL ID. Cada estado mantiene esa opción disponible para quien prefiera no actualizar su identificación.

La diferencia está en el uso. Sin la versión con la estrella dorada en la esquina superior derecha, la licencia no sirve para abordar vuelos de cabotaje ni para ingresar a edificios federales o instalaciones militares. Para el resto de los trámites cotidianos, el documento común sigue siendo válido.

Los documentos que cada estado suele aceptar para acreditar identidad son:

Acta de nacimiento estadounidense

Pasaporte de Estados Unidos vigente

Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card), para quienes no son ciudadanos

Quien no presente esos documentos igual puede tramitar una licencia de conducir común, sin la certificación REAL ID. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Qué deben hacer los conductores en estas ciudades?

Quienes no cuenten con una licencia REAL ID igual pueden volar dentro del país: alcanza con presentar el pasaporte u otro documento aceptado por la TSA. Sin ninguno de esos papeles, existe el programa TSA ConfirmID , pago y válido por diez días desde la fecha del vuelo.

Ese trámite de verificación cuesta u$s 45 y conviene pagarlo con anticipación para evitar demoras en el aeropuerto. Para actualizar la licencia a la versión REAL ID, cada conductor debe consultar la página oficial de la agencia de tránsito de su estado.