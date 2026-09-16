Oficial | No hay clases el jueves 17 de septiembre: docentes anunciaron un nuevo paro y los estudiantes tendrán un día más de descanso en La Plata.

Los gremios universitarios de La Plata endurecen el plan de lucha y ya avisaron qué puede pasar si el Gobierno no mejora la oferta.

La Asociación de Docentes de la UNLP (Adulp) aprobó por unanimidad un nuevo paro de 24 horas para este jueves 17 de septiembre .

La medida coincidirá con una movilización al Palacio Pizzurno y con la reanudación de la mesa de negociación salarial.

La oferta que los gremios rechazaron

Antes del paro, este martes los docentes hacen clases públicas en las puertas de las facultades para visibilizar la situación presupuestaria, sin interrumpir el dictado de clases todavía.

El Gobierno nacional había ofrecido un 3% de aumento para septiembre y otro 3% para octubre.

Los sindicatos calificaron la propuesta de insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante el año.

Oficial y confirmado | No hay clases el jueves 17 de septiembre: docentes universitarios anunciaron un nuevo paro y los estudiantes tendrán un día más de descanso en La Plata . Canva

Los reclamos centrales de los gremios incluyen:

Recomposición salarial acorde al ritmo inflacionario

Cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario

Refuerzo de las partidas de funcionamiento e investigación

Si el jueves no hay acuerdo en la paritaria, los gremios ya advirtieron que el plan de lucha se profundizará con medidas de mayor duración.

Qué más resolvió la asamblea de Adulp

La Asamblea General de Adulp, además de aprobar el paro, avanzó con otras definiciones que marcan el clima del conflicto.

El gremio propuso a Conadu y al Frente Gremial de la UNLP convocar a un paro de 48 horas si el Gobierno mantiene lo que calificaron como “ofertas provocadoras”.

También se resolvió impulsar la Quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para principios de octubre.

En paralelo, ADULP votó conformar una comisión para seguir el conflicto puntual de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde el cierre de una cátedra de historia mantiene movilizados a estudiantes y docentes desde hace semanas.

La escalada se da mientras sigue vigente la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, un frente judicial que corre en paralelo al reclamo salarial.