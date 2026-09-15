Oficial y confirmado | No hay clases el miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de septiembre: decretan paro y los alumnos tendrán un fin de semana largo de cinco días en Tierra del Fuego.

Los estudiantes de Tierra del Fuego tendrán libres el jueves 17 y viernes 18 de septiembre por una medida de fuerza impulsada por los docentes de la provincia.

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) informó que continúa con el paro docente por tiempo indeterminado , por lo que diversas instituciones educativas suspenderán las clases durante las jornadas.

Suspenden las clases el jueves y viernes en Tierra del Fuego

El gremio anunció la séptima semana de paro indeterminado sin clases en reclamo de una recomposición salarial.

La medida de fuerza no afectará a todos los estudiantes por igual, sino que cerrarán sus puertas los establecimientos donde trabajen docentes afiliados a la asociación sindical.

El reclamo de los docentes en Tierra del Fuego

Los docentes iniciaron la séptima semana de paro indeterminado en reclamo de una “recomposición salarial urgente frente al costo de vida”.

Oficial | No hay clases el jueves 17 y viernes 18 de septiembre: decretan paro y los alumnos tendrán un fin de semana largo de cuatro días en Tierra del Fuego. ChatGPT

El sindicato también manifestó su preocupación por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

Desde el Frente Sindical de las universidades nacionales anunciaron las siguientes medidas:

Martes 15/09 : jornada de clases públicas “la universidad en la calle”.

Jueves 17/09: acto en Palacio Pizzurno

Qué escuelas suspenderán las clases en Tierra del Fuego

La medida genera interés en las familias por la modificación en el calendario escolar. En Tierra del Fuego dependerá de cada docente si está afiliado a SUTEF y si se sumará a la medida de fuerza.