Comenzado el octavo mes del año, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional y contará con tres días consecutivos de descanso.

Estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada a distintos puntos del país.

Viernes 7 de agosto: ¿dónde habrá un nuevo fin de semana largo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

El 7 de agosto se conmemora el día de San Cayetano, por lo que se considera un asueto en el partido bonaerense.

Además, también se celebra el santo patronal de Berdier, localidad del partido bonaerense de Salto.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 7 de agosto?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada de invierno.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Asimismo, tampoco deberán presentarse a trabajar quienes ejerzan en alguna sucursal del Banco Provincia.

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: