Los habitantes de Hawái disfrutarán de un nuevo fin de semana largo gracias a un feriado oficial que se celebrará el viernes 21 de agosto de 2026. Se trata del Statehood Day (Día de la Estadidad), una festividad estatal que conmemora la incorporación de Hawái como el estado número 50 de Estados Unidos.

Aunque la fecha genera un descanso de tres días consecutivos para muchos trabajadores y empleados públicos en Hawái, no se trata de un feriado federal, por lo que el resto de Estados Unidos mantendrá sus actividades con normalidad.

El Gobierno decretó feriado para este viernes

El Gobierno del estado de Hawái reconoce oficialmente el Statehood Day, una celebración que recuerda el 21 de agosto de 1959, cuando el entonces presidente Dwight D. Eisenhower firmó la proclamación que convirtió a Hawái en el estado número 50 de la Unión.

Actualmente, la festividad se observa cada tercer viernes de agosto, por lo que en 2026 cae el viernes 21 de agosto, generando un fin de semana largo junto al sábado 22 y domingo 23 de agosto.

El viernes 21 de agosto de 2026 será feriado oficial en Hawái por la celebración del Statehood Day. Fuente: El Cronista.

Qué servicios se verán afectados durante el feriado

El feriado aplica principalmente dentro del estado de Hawái. Durante esa jornada permanecen cerradas o funcionan con servicios reducidos diversas dependencias públicas, entre ellas:

Oficinas del Gobierno estatal

Numerosas dependencias de los condados

Tribunales estatales

Varias escuelas públicas y universidades

Algunos bancos y organismos públicos

Muchas empresas privadas continúan operando normalmente, aunque algunas también otorgan el día libre a sus empleados.

Habrá un nuevo fin de semana largo este mes

Como el Statehood Day 2026 se celebra un viernes, muchas personas en Hawái podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: