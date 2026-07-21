Bancolombia y Banco Agrario cierran en todo el país y las operaciones presenciales se cancelan durante 2 días en agosto. (Fuente: ChatGPT)

Las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario no prestarán atención presencial en todo el país durante dos jornadas festivas de agosto de 2026, por lo que millones de clientes deberán utilizar los canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles para realizar sus operaciones financieras.

El primer cierre ocurrirá el viernes 7 de agosto, fecha que se incorpora al calendario de festivos nacionales por la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Posteriormente, las entidades bancarias volverán a suspender sus servicios presenciales el lunes 17 de agosto, día en el que Colombia celebra la Asunción de la Virgen.

La medida responde al calendario oficial de días festivos en Colombia, durante los cuales las entidades financieras ajustan su funcionamiento y suspenden la atención en sucursales físicas. Sin embargo, los servicios virtuales continuarán disponibles para los usuarios que necesiten realizar movimientos, pagos o consultas.

¿Por qué Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus oficinas en agosto?

El cierre temporal de las oficinas bancarias se debe a que el viernes 7 de agosto y el lunes 17 de agosto son días festivos nacionales en Colombia.

El viernes 7 es festivo nacional por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, una de las victorias más importantes de la campaña independentista que consolidó la independencia de Colombia en 1819.

Bancolombia y Banco Agrario cierran en todo el país y las operaciones presenciales se cancelan durante 2 días en agosto. ChatGPT

Por su parte, el lunes 17 corresponde a la celebración de la Asunción de la Virgen María. Aunque esta festividad religiosa se conmemora tradicionalmente el 15 de agosto, en 2026 el descanso obligatorio se trasladó en aplicación de la Ley Emiliani, que permite mover determinados festivos al inicio de la semana para favorecer los puentes festivos.

Por ese motivo, Bancolombia y Banco Agrario suspenderán la atención presencial en sus oficinas durante ambas fechas y reanudarán sus actividades en los horarios habituales una vez finalicen los días festivos.

¿Qué servicios de Bancolombia y Banco Agrario estarán disponibles durante los festivos?

Aunque las oficinas físicas permanecerán cerradas, los clientes podrán continuar utilizando varias alternativas digitales para realizar sus operaciones bancarias.

En el caso de Bancolombia, los usuarios podrán acceder a la aplicación móvil, la sucursal virtual, cajeros automáticos y corresponsales bancarios habilitados para diferentes transacciones.

Por su parte, los clientes del Banco Agrario podrán utilizar sus canales digitales, banca virtual, cajeros y puntos autorizados, dependiendo del tipo de trámite que necesiten realizar.

Los pagos, transferencias y consultas realizadas por medios electrónicos seguirán funcionando, aunque algunas operaciones podrían reflejarse según los tiempos establecidos por cada entidad financiera.

¿Cuándo volverán a abrir las oficinas bancarias después de los festivos de agosto?

Después del cierre del viernes 7 de agosto, las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario retomarán su atención al público el sábado 8 de agosto o el lunes 10 de agosto, según el horario habitual y la disponibilidad de cada sucursal.

Posteriormente, las entidades volverán a suspender la atención presencial el lunes 17 de agosto por la celebración de la Asunción de la Virgen María. La operación normal se reanudará el martes 18 de agosto, de acuerdo con el horario establecido por cada oficina.

Los usuarios que tengan trámites pendientes deberán consultar previamente los horarios de atención de su sucursal para evitar inconvenientes en gestiones que requieran atención presencial.

¿Qué otros festivos tendrá Colombia después del 17 de agosto de 2026?

Tras los festivos de agosto, el calendario oficial de Colombia continuará con las siguientes fechas: