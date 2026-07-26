Millones de trabajadores y estudiantes en Estados Unidos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo gracias a uno de los feriados federales más importantes del calendario.

El feriado marca además el cierre no oficial del verano en Estados Unidos y suele estar acompañado por un intenso movimiento turístico, eventos deportivos y reuniones familiares.

El Gobierno decretó feriado para este lunes en todo el país

El Labor Day (Día del Trabajo) es un feriado federal que se celebra cada primer lunes de septiembre en homenaje a los trabajadores y al movimiento sindical estadounidense. En 2026, la fecha caerá el lunes 7 de septiembre, por lo que millones de personas tendrán un nuevo fin de semana largo entre el sábado 5 y el lunes 7 de septiembre.

Al tratarse de un feriado federal, las oficinas del Gobierno nacional permanecerán cerradas durante toda la jornada.

Estados Unidos confirmó que el lunes 7 de septiembre de 2026 será feriado federal por la celebración del Labor Day. Fuente: El Cronista.

Qué servicios se verán afectados

Durante el Labor Day suelen cerrar:

Oficinas federales

Tribunales federales

Agencias gubernamentales

Oficinas del Servicio Postal (USPS)

Muchas sucursales bancarias

En cambio, supermercados, centros comerciales, restaurantes y la mayoría de los comercios permanecen abiertos, aunque algunos pueden operar con horarios especiales.

Próximos feriados federales en Estados Unidos

Luego del Labor Day, el calendario federal continuará con:

Columbus Day: lunes 12 de octubre

Veterans Day: miércoles 11 de noviembre

Thanksgiving Day: jueves 26 de noviembre

Christmas Day: viernes 25 de diciembre

Estos feriados implican el cierre de la mayoría de las oficinas federales y servicios administrativos.