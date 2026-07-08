Mientras miles de trabajadores esperan el feriado del 9 de julio para disfrutar de cuatro días de descanso seguidos por el Día de la Independencia y posterior día no laborable, un grupo de argentinos podrán disfrutar de un descanso extra.
En este contexto de celebración nacional, el calendario indica que el feriado del lunes 13 extenderá el fin de semana largo y miles de personas podrán aprovechar para realizar una escapada, pese al frío, antes del inicio de las vacaciones de invierno.
Quiénes podrán aprovechar el feriado del lunes 13
El lunes 13 fue declarado feriado en dos localidades de Córdoba y Santa Cruz. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de ambas zonas, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria.
El partido bonaerense de cordobés de Río Segundo y el patagónico de Villa Gobernador Galvez conmemorarán su aniversario fundacional luego del 9 de julio y así, se dará paso a un nuevo fin de semana largo.
De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.
Cambio en el feriado del 9 de julio
El jueves se conmemorará el Día de la Independencia, por lo que habrá será feriado nacional. En pos de armar un puente festivo, se declaró día no laborable el viernes 10 para dar cuatro días de descanso a nivel nacional.
Qué feriados quedan en 2026
El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes festividades para el 2026:
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.