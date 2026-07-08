Mientras miles de trabajadores esperan el feriado del 9 de julio para disfrutar de cuatro días de descanso seguidos por el Día de la Independencia y posterior día no laborable , un grupo de argentinos podrán disfrutar de un descanso extra.

En este contexto de celebración nacional, el calendario indica que el feriado del lunes 13 extenderá el fin de semana largo y miles de personas podrán aprovechar para realizar una escapada, pese al frío, antes del inicio de las vacaciones de invierno.

Quiénes podrán aprovechar el feriado del lunes 13

El lunes 13 fue declarado feriado en dos localidades de Córdoba y Santa Cruz. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de ambas zonas, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria.

El partido bonaerense de cordobés de Río Segundo y el patagónico de Villa Gobernador Galvez conmemorarán su aniversario fundacional luego del 9 de julio y así, se dará paso a un nuevo fin de semana largo.

De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.

Cambio en el feriado del 9 de julio

El jueves se conmemorará el Día de la Independencia, por lo que habrá será feriado nacional. En pos de armar un puente festivo, se declaró día no laborable el viernes 10 para dar cuatro días de descanso a nivel nacional .

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes festividades para el 2026: