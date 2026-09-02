Confirmado | El calendario laboral suma un feriado el martes 8 de septiembre: quiénes podrán descansar hasta 4 días seguidos (foto: ChatGPT)

El calendario laboral de España suma en septiembre un nuevo feriado autonómico. El próximo martes 8 de septiembre se celebra el Día de Extremadura, una fecha que tendrá consideración de fiesta laboral en todo el territorio de la comunidad autónoma.

La jornada está incluida oficialmente en el calendario laboral extremeño para 2026 y tiene carácter retribuido y no recuperable. Esto significa que los trabajadores afectados mantienen su derecho a cobrar ese día sin necesidad de recuperar posteriormente las horas no trabajadas.

Además, para determinados sectores el descanso podrá comenzar antes. Diferentes convenios colectivos han incluido también el lunes 7 de septiembre como festivo de convenio, lo que permitirá enlazar esta jornada con el sábado 5, el domingo 6 y el martes 8.

Quiénes podrán descansar hasta 4 días seguidos por el feriado del 8 de septiembre

Uno de los sectores beneficiados es el de construcción y obras públicas. Los calendarios laborales de 2026 tanto de la provincia de Cáceres como de Badajoz establecen el lunes 7 de septiembre como festivo de convenio, además del feriado autonómico del martes 8.

Lo mismo ocurre para los trabajadores de la industria de la madera de Cáceres y Badajoz. Sus respectivos calendarios incluyen el 7 de septiembre entre los días festivos de convenio, abonables y no recuperables.

También aparece el 7 de septiembre entre los descansos previstos para sectores como las industrias siderometalúrgicas de Cáceres y los derivados del cemento, yesos, cales, canteras y otras actividades de la provincia de Badajoz.

Por tanto, quienes trabajen habitualmente de lunes a viernes y estén incluidos en alguno de estos calendarios podrán encadenar sábado 5, domingo 6, lunes 7 y martes 8 de septiembre, hasta alcanzar cuatro días consecutivos sin trabajar. Para el resto de trabajadores de Extremadura, el feriado autonómico general es únicamente el martes 8.

Confirmado | El calendario laboral suma un feriado el martes 8 de septiembre: quiénes podrán descansar hasta 4 días seguidos (foto: ChatGPT) ChatGPT

Por qué es feriado el martes 8 de septiembre en Extremadura

El 8 de septiembre se celebra el Día de Extremadura, una de las jornadas propias de la comunidad autónoma. El calendario de 2026 fue establecido mediante el Decreto 40/2025, publicado por la Junta de Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La normativa fija las fiestas laborales que tienen carácter retribuido y no recuperable durante todo el año.

De este modo, el martes 8 será día no laborable con carácter general en Extremadura, independientemente de que determinados sectores puedan sumar también el lunes 7 mediante sus convenios colectivos o calendarios laborales específicos.

Cuáles son los próximos feriados en Extremadura después del 8 de septiembre

Después del Día de Extremadura, el siguiente gran feriado será el lunes 12 de octubre, cuando se celebra la Fiesta Nacional de España. Al caer en lunes, esta fecha permitirá formar de manera directa un fin de semana de tres días para quienes no trabajen sábados ni domingos.

Más adelante, el calendario contempla el lunes 2 de noviembre, al trasladarse el descanso correspondiente a Todos los Santos, que en 2026 cae en domingo. Algo similar sucederá con el Día de la Constitución: al coincidir el 6 de diciembre con un domingo, el descanso se trasladará al lunes 7.

A este último se sumará inmediatamente el martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, generando otra combinación de jornadas consecutivas de descanso. Finalmente, el viernes 25 de diciembre, Navidad, cerrará el calendario general de feriados de 2026 en Extremadura.