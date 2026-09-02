Estados Unidos se prepara para un nuevo fin de semana largo. Este lunes 7 de septiembre de 2026 es feriado nacional en todo el país para conmemorar una de las fechas más importantes del calendario estadounidense.

A diferencia de los feriados estatales, que rigen solo en algunos estados, este feriado federal aplica en los 50 estados del país y garantiza tres días de descanso a millones de personas.

Decretan feriado para este lunes 7 de septiembre en todo el país

El Labor Day, o Día del Trabajo, se celebra el primer lunes de septiembre de cada año. En 2026, esa fecha corresponde al lunes 7 de septiembre. Al caer siempre en lunes, el feriado se combina con el sábado y el domingo y genera un fin de semana largo de tres días, uno de los más esperados del año en Estados Unidos.

Este feriado federal es un homenaje a los trabajadores estadounidenses y a sus aportes a la fortaleza, la prosperidad y el bienestar del país. A diferencia de la mayoría de los países, que celebran el Día del Trabajador el 1 de mayo, Estados Unidos eligió el primer lunes de septiembre para su conmemoración, una particularidad que comparte con Canadá.

Este lunes 7 de septiembre es feriado nacional en Estados Unidos por el Labor Day. ChatGPT

Qué servicios se verán afectados

Al ser un feriado federal, el impacto en la actividad es amplio. En general, cierran:

Las oficinas gubernamentales federales, estatales y locales

Los bancos (y no se procesan transferencias en muchos casos)

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), que no entrega correspondencia

Los mercados financieros, como la Bolsa de Nueva York (Wall Street)

Muchas escuelas (de hecho, para varias, marca el fin de las vacaciones de verano)

Llega un nuevo fin de semana largo para millones de trabajadores

La combinación del feriado del lunes con el sábado y el domingo se traduce en un descanso de tres días para millones de trabajadores en todo Estados Unidos. Para gran parte de los empleados del sector público —federal, estatal y municipal— el día libre está garantizado, y muchas empresas del sector privado también otorgan la jornada como feriado pago.

Ese fin de semana largo es uno de los más aprovechados del año: se dispara el turismo interno, los viajes en auto y las reservas de última hora en destinos de playa y montaña.