Confirmado | El Gobierno anunció que el miércoles 16 será feriado y este grupo de ciudadanos tendrá un día más de descanso. (Representación creada con IA)

El Gobierno de México tiene establecido el calendario de días de descanso obligatorio para 2026. Entre las fechas previstas se encuentra el miércoles 16 de septiembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Independencia de México.

Con la llegada de septiembre, muchos trabajadores mexicanos comienzan a consultar cuándo será el próximo día de descanso y quiénes podrán dejar sus actividades laborales durante la jornada.

Atención: el miércoles 16 de septiembre será feriado en México

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), el 16 de septiembre es uno de los días de descanso obligatorio establecidos por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. La fecha corresponde a la conmemoración de la Independencia de México.

En 2026, el 16 de septiembre caerá miércoles, por lo que las personas trabajadoras alcanzadas por esta disposición tendrán derecho al descanso obligatorio durante esa jornada. La fecha está contemplada expresamente en el calendario oficial de días de descanso.

Decretan feriado el viernes 7 de agosto y habrá un fin de semana XL para todos estos trabajadores. Shutterstock / Composición Canva

Este feriado no implica que todas las actividades del país se detengan. Algunos trabajadores pueden ser requeridos para prestar servicios, pero en esos casos existen reglas específicas sobre la remuneración correspondiente.

Quiénes tendrán derecho al día de descanso del 16 de septiembre

El 16 de septiembre forma parte de los días de descanso obligatorio previstos por la Ley Federal del Trabajo. Por ese motivo, las personas trabajadoras comprendidas por esta normativa tienen derecho a recibir su salario correspondiente al día aunque no trabajen.

Si un trabajador y su empleador acuerdan que debe prestar servicios durante ese día, el artículo 75 establece que deberá recibir, además de su salario correspondiente al descanso, un salario doble por el servicio realizado. En la práctica, esto representa un pago total equivalente a tres veces el salario diario.

Cuáles son los feriados que restan en 2026 en México

Según el calendario de días de descanso obligatorio contemplado por la Ley Federal del Trabajo, estas son las principales fechas que restan en 2026:

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre: descanso obligatorio en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

La legislación también contempla el 1 de octubre cada seis años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, además de los días que determinen las leyes electorales en caso de elecciones ordinarias.