Los argentinos que viajen a Brasil deberán prestar especial atención al documento que presenten a la hora de ingresar en el país.

Las autoridades migratorias de Brasil mantienen requisitos específicos sobre la validez del DNI y no aceptan determinadas versiones del documento, lo que puede derivar en el rechazo del ingreso incluso si el viajero cumple con el resto de las condiciones.

Qué documentos son válidos, cuáles no y qué alternativas existen para evitar inconvenientes en la frontera.

Atención argentinos: el DNI debe estar vigente para entrar a Brasil o pueden rechazarte en la frontera

Qué DNI no acepta Brasil para ingresar al país

Brasil permite el ingreso de ciudadanos argentinos sin necesidad de pasaporte gracias a los acuerdos del Mercosur, pero únicamente cuando presentan un DNI físico y vigente.

Esto significa que no están habilitados para cruzar la frontera:

El DNI digital mostrado desde la aplicación Mi Argentina.

La constancia de DNI en trámite.

Los documentos manuscritos o de confección manual emitidos hace décadas.

Cualquier documento deteriorado que impida identificar correctamente al titular.

Si un viajero presenta alguno de estos documentos, las autoridades migratorias pueden impedirle el ingreso hasta que exhiba una documentación válida.

Qué documentos sí son válidos para viajar a Brasil

Para ingresar a Brasil como turista, los argentinos pueden presentar cualquiera de estos documentos:

DNI físico vigente y en buen estado.

Pasaporte vigente y en buen estado.

En el caso de utilizar el DNI, este debe ser el documento físico original. Las copias, fotografías del documento o versiones digitales no reemplazan al documento exigido.

Qué otros documentos pueden pedirte para entrar a Brasil si sos argentino

Si sos argentino, además del DNI físico en buen estado o el pasaporte vigente, las autoridades migratorias de Brasil pueden solicitar otros documentos según el motivo del viaje o si necesitan verificar que cumplís con los requisitos de ingreso.

Los principales son: