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Son miles de argentinos que decidieron emigrar a Australia en busca de mejores condiciones laborales que, en muchos casos, generen cientos de dólares en unas horas.

“Trabajé 12 horas en Australia, en este restaurant, en un feriado, y me pagaron 650 dólares”, cuenta Tomás Carignano sobre su experiencia trabajando en el país.

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El TikTok que revolucionó las redes sociales

Tomás cuenta con una comunidad que ya supera los 73.000 seguidores. A través de su cuenta de TikTok e Instagram, comparte información acerca de su experiencia trabajando fuera de argentina.

“Trabajé 12 horas en Australia en este restaurant, en un feriado y me pagaron 650 dólares. Sin los impuestos quedaron 550 dólares”, comenzó diciendo.

@tomascarignano

Trabajar en Australia en los feriados te permite hacer MUCHA diferencia gracias a los penalty rates y a cobrar con TFN Ustedes que harían ? Se toman los días OFF o piden trabajar todas las horas posibles? Los leo 🤗 #Australia #workingholiday #salario #penaltyrates

♬ sonido original - Tomás - 🇦🇷 en Australia!

La explicación detrás de la suma es que “en Australia algo que se llama penalty rates, que son salarios más altos que se pagan a los empleados por trabajar en ciertos días y ciertas horas. Se aplican en fines de semana, horas extras, turnos noche, turnos madrugada o días festivos”.

“Por lo general se calcula como un porcentaje del salario normal, es decir te pagan 1,5 de lo que siempre te pagan o el doble”, detalló.

En la misma línea, Tomás explicó que el día en donde hizo 550 dólares fue el 1 de enero, una fecha en donde hay pocas personas dispuestas a trabajar.

Cómo emigrar a Australia desde Argentina

La página especializada en información para emigrar detalla que quienes quieran ir a trabajar a Australia deberán contar con la visa Working Holiday Australia Subclass 462. La misma se puede tramitar con pasaporte argentino, chileno o uruguayo y permite trabajar durante un año y extenderse hasta dos años más.

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Con la visa se puede estudiar hasta 4 meses y trabajar durante 12 meses. En la misma línea, habilita a trabajar hasta 6 meses con el mismo empleador, luego se deberá buscar otro empleador.

Los principales requisitos son:

  • Tener al menos 18 años
  • No haber cumplido los 31 años al momento de aplicar
  • Tener conocimientos en inglés
  • Tener estudios terciarios o haber completado al menos dos años de estudios universitarios
  • Demostrar fondos suficientes para la estadía (al menos 3.500 dólares aproximadamente)
  • No tener una visa denegada
  • Pagar la visa de 468 dólares