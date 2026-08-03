Son miles de argentinos que decidieron emigrar a Australia en busca de mejores condiciones laborales que, en muchos casos, generen cientos de dólares en unas horas.

“Trabajé 12 horas en Australia, en este restaurant, en un feriado, y me pagaron 650 dólares”, cuenta Tomás Carignano sobre su experiencia trabajando en el país.

El TikTok que revolucionó las redes sociales

Tomás cuenta con una comunidad que ya supera los 73.000 seguidores. A través de su cuenta de TikTok e Instagram, comparte información acerca de su experiencia trabajando fuera de argentina.

“Trabajé 12 horas en Australia en este restaurant, en un feriado y me pagaron 650 dólares. Sin los impuestos quedaron 550 dólares”, comenzó diciendo.

La explicación detrás de la suma es que “en Australia algo que se llama penalty rates, que son salarios más altos que se pagan a los empleados por trabajar en ciertos días y ciertas horas. Se aplican en fines de semana, horas extras, turnos noche, turnos madrugada o días festivos”.

“Por lo general se calcula como un porcentaje del salario normal, es decir te pagan 1,5 de lo que siempre te pagan o el doble”, detalló.

En la misma línea, Tomás explicó que el día en donde hizo 550 dólares fue el 1 de enero, una fecha en donde hay pocas personas dispuestas a trabajar.

Cómo emigrar a Australia desde Argentina

La página especializada en información para emigrar detalla que quienes quieran ir a trabajar a Australia deberán contar con la visa Working Holiday Australia Subclass 462. La misma se puede tramitar con pasaporte argentino, chileno o uruguayo y permite trabajar durante un año y extenderse hasta dos años más.

Con la visa se puede estudiar hasta 4 meses y trabajar durante 12 meses. En la misma línea, habilita a trabajar hasta 6 meses con el mismo empleador, luego se deberá buscar otro empleador.

Los principales requisitos son: