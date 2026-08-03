Es fundamental que los viajeros estén informados sobre los requisitos específicos de cada nación en cuestión. Las autoridades migratorias de México, Colombia, Chile y Perú imponen controles rigurosos relacionados con la vigencia del pasaporte. Viajar con el documento caducado puede acarrear la prohibición total de embarque o ingreso al país, tanto para nacionales como extranjeros.

Se recomienda ampliamente conocer qué requisitos solicita cada país y qué documentos son objeto de revisión durante los controles fronterizos.

Imagen ilustrativa ChatGPT

México, Colombia, Chile y Perú lo confirman: estas son las consecuencias de viajar con pasaporte vencido

Las cuatro naciones implementan medidas rigurosas en aeropuertos y en los cruces fronterizos, lo cual puede obstaculizar tu salida o entrada al país.

Panorama general de México

El documento requerido para viajes internacionales es el pasaporte vigente, como estipula el Instituto Nacional de Migración (INM). Se implementan controles en las aerolíneas y en los puntos fronterizos antes de autorizar el embarque.

La salida del territorio se ve impedida si se presenta un pasaporte vencido, obligando a realizar un trámite de renovación que puede tardar varias semanas en completarse.

Panorama general de Colombia

Migración Colombia requiere un pasaporte válido o un documento reconocido mediante convenios internacionales. En caso de que el pasaporte esté caducado, las aerolíneas y las autoridades de migración tienen la facultad de negar el embarque. Existe, no obstante, una excepción específica que permite a ciertos ciudadanos venezolanos, bajo determinadas circunstancias, ingresar al país con un pasaporte que haya expirado.

Es imperativo considerar que el cumplimiento de esta normativa es esencial para garantizar un proceso de ingreso adecuado y evitar inconvenientes durante el viaje.

Las aerolíneas y la Policía de Investigaciones (PDI) tienen la facultad de prohibir el embarque de pasajeros si detectan un documento vencido durante el control migratorio. Es esencial que los ciudadanos chilenos cuenten con documentación vigente para poder salir del país, con la excepción de algunas naciones sudamericanas que permiten el uso de la cédula de identidad.

Si se presenta un documento inadecuado, se habilitará la posibilidad de que el embarque sea negado. Por lo tanto, es altamente recomendable que los viajeros verifiquen la validez de sus documentos antes de programar cualquier viaje internacional.

Migraciones Perú establece que es necesario contar con un pasaporte vigente para aquellos extranjeros y residentes que decidan abandonar el país. En caso de poseer un documento vencido, se corre el riesgo de que se impida el embarque o se niegue el ingreso.

Por otro lado, algunos ciudadanos peruanos tienen la posibilidad de viajar a países vecinos utilizando únicamente su DNI, gracias a acuerdos regionales. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de los destinos requiere que el pasaporte se encuentre en estado adecuado.

Las autoridades migratorias, junto con las compañías aéreas, han establecido una serie de requisitos que deben cumplirse antes de autorizar un viaje internacional. Este conocimiento puede prevenir inconvenientes en el aeropuerto que surjan a última hora.

Pasaporte vigente y en buen estado

Documento de identidad válido en los países que lo permiten

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento