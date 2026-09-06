Oficial y confirmado | La DGT anula multas por exceso de velocidad en esta carretera: qué conductores están afectados (foto: ChatGPT)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha revocado sanciones por exceso de velocidad impuestas en un tramo específico de una autovía española, tras detectarse una contradicción entre la señalización de la vía y el límite aplicado por un radar de tramo.

El caso se refiere a la autovía A-7, entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz. Este problema ha llevado a la revocación de multas concretas abrió la posibilidad de que otras sanciones impuestas en las mismas circunstancias también puedan ser revisadas.

Oficial y confirmado | La DGT anula multas por exceso de velocidad en esta carretera: qué conductores están afectados (foto: EFE)

Por qué se cancelan las multas de tráfico en esta carretera

Todo inició cuando un conductor, empleado de la empresa Arreza Seguros, recibió dos multas por exceso de velocidad en el mismo tramo de la A-7. La primera sanción, por un monto de 300 euros, estaba relacionada con el 22 de septiembre de 2025; mientras que la segunda, correspondiente a 100 euros, hacía referencia al 15 de octubre del mismo año. En ambas ocasiones, el radar de tramo registró una velocidad media que superó los 80 km/h.

No obstante, el afectado presentó una reclamación ante la DGT, argumentando que la señalización vial presente en la carretera indicaba un límite de 100 km/h, lo que contradecía el límite de 80 km/h aplicado por el radar. Esta discrepancia entre la señalética y el control de velocidad llevó a considerar las multas como ilegítimas.

Tras evaluar el expediente, la DGT reconoció el error y revocó las dos sanciones de manera oficiosa mediante una resolución expedida el 5 de marzo de 2026.

El organismo declaró textualmente: “A la vista de las actuaciones contenidas en el expediente, se concluye que en el caso analizado no es procedente la imposición de la sanción a la que se hace referencia, por lo que se acuerda su revocación de oficio, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Oficial y confirmado | La DGT anula multas por exceso de velocidad en esta carretera: qué conductores están afectados (foto: EFE).

Cómo funcionan los radares de tramo y qué características tienen

Los radares de tramo fueron instalados en agosto de 2025 en este sector de la A-7. En comparación con los radares fijos tradicionales, estos sistemas evalúan la velocidad media a lo largo de un tramo completo de carretera.

De esta manera, una cámara en el inicio del tramo registra la matrícula y la hora de paso del vehículo; mientras que otra cámara al final repite la operación. El sistema calcula el tiempo empleado para recorrer la distancia y determina la velocidad media. Si esta supera el límite establecido, se genera la multa automáticamente.

Justamente, este error denunciado podría ocasionar que muchos estén pagando infracciones falsas. Por este motivo, la DGT ordenó a sus operarios cubrir los indicativos de velocidad de los radares en el tramo para evitar que se sigan imponiendo multas irregulares.

Cuáles son los pasos a seguir si se recibe una multa por exceso de velocidad

En caso de haber recibido una multa por exceso de velocidad en este sector de la A-7 durante los meses posteriores a agosto de 2025, se puede presentar una denuncia ante la DGT.

En la misma, se debe señalar una discrepancia específica: el límite establecido de 100 km/h en contraste con el límite aplicado por el radar de tramo de 80 km/h.

La resolución favorable de este caso abre la puerta a que otras sanciones impuestas en las mismas circunstancias puedan ser revisadas y, si corresponde, revocadas.