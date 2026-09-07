En esta noticia Autopistas y límites de velocidad

El Gobierno español y la Dirección General de Tráfico (DGT) persiguen el objetivo de optimizar el tráfico y reducir los accidentes viales en toda España. Para alcanzar esta meta, se implementarán nuevas reducciones en la velocidad máxima de ciertas carreteras y nuevos radares en puntos estratégicos de la circulación.

Estas iniciativas se enmarcan dentro de las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe “Medidas recomendadas para mejorar la seguridad de la infraestructura vial”, donde sugiere establecer límites más estrictos en vías de alta capacidad para reducir la siniestralidad. De este modo, varios países europeos aplican márgenes adaptados a sus propios flujos de tráfico.

Aprobado por la DGT | El Gobierno español disminuirá la velocidad máxima a 100 km/h en todas las carreteras del país (foto: archivo).

Autopistas y límites de velocidad

En Guipúzcoa, la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras (Bidegi), bajo las competencias de tráfico de la comunidad autónoma, ha informado que seis tramos de la AP-8 contarán con un límite de velocidad establecido en 100 km/h, con el objetivo de incrementar la seguridad vial.

Una de las autopistas pioneras en implementar esta regulación de forma dinámica ha sido la AP-7 en Cataluña, cuya administración está a cargo del Servei Català de Trànsit (SCT). En un trayecto de 140 kilómetros, que va desde El Vendrell (Tarragona) hasta Maçanet de la Selva (Girona), la velocidad máxima permitida puede ser modificada en tiempo real mediante inteligencia artificial.