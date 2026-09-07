El Ejército Argentino informó cuáles son las condiciones que deberán cumplir los jóvenes interesados en sumarse a las Fuerzas Armadas.

La convocatoria contempla a quienes estén interesados en ingresar mediante el Servicio Militar Voluntario, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y superen las diferentes etapas previstas durante el proceso de selección.

Al respecto, las Fuerzas Armadas mantienen actualizados cuáles son los requisitos que deben reunir aquellos interesados en avanzar en el proceso para incorporarse a sus filas.

Servicio Militar Voluntario: cuáles son los requisitos para ingresar

Quienes quieran formar parte del proceso de incorporación deben acreditar una serie de condiciones vinculadas con su nacionalidad, formación educativa, estado psicofísico y documentación.

Un punto relevante del régimen es que no es necesario haber terminado el secundario para comenzar el Servicio Militar Voluntario.

La legislación vigente contempla el ingreso de personas que hayan acreditado la finalización de la educación primaria , mientras que el sistema incorpora mecanismos para completar posteriormente los estudios secundarios.

Entre los requisitos generales que deben cumplir los postulantes se encuentran:

Ser ciudadano argentino , nativo, por opción o naturalizado.

Tener la edad exigida para la incorporación según la fuerza y el proceso de selección.

Haber terminado la educación primaria .

Aprobar el examen psicofísico correspondiente.

Cumplir con los requisitos administrativos y de antecedentes establecidos para la incorporación.

Superar el Curso de Admisión y las instancias de evaluación previstas.

La reglamentación del Servicio Militar Voluntario establece que cada Fuerza puede organizar sus procesos de incorporación de acuerdo con sus necesidades y requisitos jurisdiccionales.

Hasta los 28 años: cuál es el límite de edad para los soldados voluntarios

La edad también ocupa un lugar central dentro de las condiciones que establece el régimen para quienes buscan incorporarse al Servicio Militar Voluntario.

No se debe confundir el requisito de edad para ingresar con el período durante el cual un soldado puede permanecer dentro del sistema, ya que existen compromisos iniciales y renovaciones sujetos a las disposiciones vigentes.

Las condiciones de incorporación pueden variar según la Fuerza y la convocatoria, mientras que la normativa del régimen contempla la posibilidad de renovar el compromiso de servicio hasta alcanzar un máximo de 28 años en las condiciones previstas.

Por eso, es importante diferenciar entre la edad inicial de incorporación y la edad máxima hasta la cual una persona puede continuar en el sistema mediante las renovaciones correspondientes.

El compromiso inicial de servicio y sus eventuales renovaciones están regulados por las disposiciones aplicables a la Tropa de Soldados Voluntarios.

Ingreso al Servicio Militar Voluntario: cuáles son las etapas de selección

La inscripción representa apenas el comienzo del proceso, ya que los aspirantes deben completar distintas instancias antes de ser incorporados.

Durante la selección, las Fuerzas Armadas evalúan que cada postulante reúna las condiciones necesarias para avanzar, incluyendo controles médicos y psicofísicos y la presentación de la documentación correspondiente.

Entre ellas se encuentran los controles médicos y psicofísicos, la presentación de la documentación requerida y la aprobación del Curso de Admisión.

La normativa establece que el curso de admisión debe tener una duración de entre 10 y 12 semanas, según las necesidades y disposiciones de cada Fuerza.

Una vez superada esta instancia, quienes cumplan con las condiciones correspondientes pueden ser dados de alta como Soldados Voluntarios.

Qué beneficios ofrece el Servicio Militar Voluntario

Además de la formación y capacitación, quienes son incorporados cuentan con una serie de beneficios mientras permanecen dentro del régimen.

Las prestaciones incluyen aspectos vinculados con la remuneración, la cobertura sanitaria, la formación profesional y la posibilidad de continuar desarrollándose dentro de la estructura militar.

Entre ellos se encuentran:

Retribución mensual .

Cobertura sanitaria y acceso a la obra social.

Aportes previsionales .

Capacitación e instrucción profesional.

Posibilidad de aprender oficios y aptitudes especiales .

Acceso a programas de finalización educativa.

Posibilidad de continuar una carrera dentro de las Fuerzas Armadas.

El sistema busca ofrecer formación para las tareas que los soldados desarrollan dentro de las distintas unidades, incluyendo funciones tácticas, técnicas, logísticas y administrativas.