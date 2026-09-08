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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio a la dispersión de recursos correspondientes al noveno mes del año y jubilados y pensionados de la Argentina que cumplan con todos los requisitos recibirán sus haberes a partir del martes 8 de septiembre.

De esta manera, se da comienzo a una nueva etapa de depósitos en la que un grupo particular de adultos mayores será el primero en acceder a sus ingresos.

El cronograma contempla las jubilaciones y pensiones según la terminación del DNI, mientras que los montos también llegan con una actualización del 2,11%.

Además, quienes cobran el haber mínimo pueden recibir un refuerzo extraordinario de hasta $70.000.

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Qué jubilados serán los primeros en cobrar este martes 8 de septiembre

El primer grupo incluido en el calendario de jubilaciones y pensiones de septiembre es el de los titulares cuyos documentos terminan en 0, siempre que sus haberes no superen el haber mínimo.

Para este sector, el depósito comienza este martes 8 de septiembre, de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES.

Los siguientes pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo serán:

  • DNI terminado en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 21 de septiembre

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre de 2026

Para los jubilados cuyos haberes no superen el mínimo, el depósito comienza el martes 8 de septiembre. (Foto: Shutterstock)
Para los jubilados cuyos haberes no superen el mínimo, el depósito comienza el martes 8 de septiembre. (Foto: Shutterstock)Fuente: ShutterstockNew Africa

En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 2,11%. Con esta actualización, el haber mínimo queda en $428.633,20, antes de incorporar el bono extraordinario.

Para quienes reciben el refuerzo completo de $70.000, el ingreso mensual alcanza los $498.633,20. En los casos de haberes superiores al mínimo pero por debajo de ese monto, el bono se calcula de manera proporcional.

Los principales montos previsionales de septiembre son:

  • Jubilación mínima: $498.633,20 con bono.
  • PUAM: $412.906,56 con bono.
  • PNC por Invalidez y Pensión por Vejez: $370.043,24 con bono.
  • Pensión Madre de 7 hijos: $498.633,20 con bono.

Cuándo cobran las jubilaciones que superan el haber mínimo

El calendario de ANSES establece un cronograma diferente para quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

En estos casos, los pagos comienzan durante la última semana de septiembre.

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Las fechas están determinadas por grupos de dos terminaciones de DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación y verificar la fecha y el medio de cobro a través de mi ANSES. El organismo también permite revisar allí el recibo de haberes correspondiente al mes.